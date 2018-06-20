Македонія ратифікувала угоду з Грецією

Парламент Македонії ратифікував угоду про перейменування країни, яка вирішила суперечку щодо назви країни.

Про це повідомляє AP.

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У середу, 20 червня, 69 із 120 депутатів у македонському парламенті схвалили законопроект, згідно з яким Македонію перейменують у Республіку Північна Македонія в рамках угоди з Грецією підписаною на минулих вихідних.

Парламент Македонії ратифікував угоду з сусідньою Грецією, яку було підписано на минулих вихідних, для вирішення десятилітньої суперечки щодо назви Македонії,

– йдеться у повідомленні.

Головна опозиційна партія VMRO-DPMNE виступала проти ратифікації угоди і бойкотувала сесію парламенту під час голосування.

Нагадаємо, у неділю, 17 червня, Греція і Македонія підписали історичну угоду про про зміну назви колишньої югославської республіки на Республіку Північна Македонія.