Македония ратифицировала соглашение с Грецией

Парламент Македонии ратифицировал соглашение о переименовании страны, которое решило спор о названии страны.

Об этом сообщает AP.

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В среду, 20 июня, 69 из 120 депутатов в македонском парламенте одобрили законопроект, согласно которому Македонию переименуют в Республику Северная Македония в рамках соглашения с Грецией, подписанного в минувшие выходные.

Парламент Македонии ратифицировал соглашение с соседней Грецией, которое было подписано в минувшие выходные, для решения десятилетних споров о названии Македонии,

– говорится в сообщении.

Главная оппозиционная партия VMRO-DPMNE выступала против ратификации соглашения и бойкотировала сессию парламента во время голосования.

Напомним, в воскресенье, 17 июня, Греция и Македония подписали историческое соглашение об изменении названия бывшей югославской республики на Республику Северная Македония.