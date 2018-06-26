У ЄС відмовилися розпочинати переговори про членство двох країн

Міністри закордонних справ країн Європейського союзу відклали початок переговорів про вступ до ЄС з Албанією і Македонією до літа 2019 року через спротив Франції, Нідерландів і Данії.

Про це повідомляє видання Ekathimerini.

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Зазначається, три країни ЄС наполягають на реформи, перш ніж переходити до подальших кроків на шляху до членства в ЄС. Крім того, за даними одного з дипломатів, Нідерланди наполягають, що для початку переговорів про членство в ЄС зміни назви недостатньо.

Там наголошують, що країни повинні відповідати двом базовим критеріям верховенства права та адміністративній спроможності для початку переговорів. Зазначається, що початок переговорів може розпочатися до червня 2019 року.

Нагадаємо, у неділю, 17 червня, Греція і Македонія підписали історичну угоду про про зміну назви колишньої югославської республіки на Республіку Північна Македонія.



20 червня парламент Македонії ратифікував угоду про перейменування країни, яка вирішила суперечку щодо назви країни. Але 26 червня Президент Македонії Джорге Іванов відмовився підписувати угоду.