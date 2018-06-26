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Телеканал новостей 24 Новости Новости мира

В ЕС отказались начинать переговоры о членстве двух стран

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Евросоюз
Евросоюз / Фото из открытых источников

Министры иностранных дел стран Европейского союза отложили начало переговоров о вступлении в ЕС с Албанией и Македонией до лета 2019 из-за сопротивления Франции, Нидерландов и Дании.

Об этом сообщает издание Ekathimerini.

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Отмечается, три страны ЕС настаивают на реформах, прежде чем переходить к дальнейшим шагам на пути к членству в ЕС. Кроме того, по данным одного из дипломатов, Нидерланды настаивают, что для начала переговоров о членстве в ЕС изменения названия недостаточно.

Там отмечают, что страны должны соответствовать двум базовым критериям верховенства права и административной способности для начала переговоров. Отмечается, что начало переговоров может начаться до июня 2019 года.

Напомним, в воскресенье, 17 июня, Греция и Македония подписали историческое соглашение об изменении названия бывшей югославской республики на Республику Северная Македония.

20 июня парламент Македонии ратифицировал соглашение о переименовании страны, которое решило спор о названии страны. Но 26 июня Президент Македонии Джорге Иванов отказался подписывать соглашение.

Теги: Новости политики Евросоюз Македония Албания
Источник: 24 Канал
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