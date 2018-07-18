Миллиардер из России перечислил противникам переименования Македонии 350 тысяч долларов

Российский миллиардер греческого происхождения Иван Саввиди перечислил противникам переименования Македонии до 350 тысяч долларов для того, чтобы организовать протесты в стране.

Об этом сообщил BuzzFeed со ссылкой на министерство внутренних дел республики.

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Напомним, что премьер Македонии Зоран Заев заявил, что связаный с Россией греческий бизнесмен тратит деньги на подготовку насильственных провокаций по случаю референдума по изменению названия страны.

Отмечается, что получатели денег, которые подтвердили приказ, была группой футбольных хулиганов, связанных с фан-клубом футбольной команды "Вардар". Эти же люди участвовали в насильственных протестах в Скопье, десять из них были арестованы. Один из хулиганов подтвердил журналистам, что группа получила наличные в Саввиди.

Футбольный клуб "Вардар" принадлежит другому ростовском бизнесмену – Сергею Самсоненко, который сейчас живет в Македонии.

В пресс-службе "Группы Агроком" категорически опровергли информацию о причастности Саввиди к спонсирование протестов в Македонии и заявили о намерении подать в суд на ВuzzFeed,

– говорится в сообщении

По данным OCCRP, Россия пытается влиять не только на граждан Македонии в этом вопросе, но и на представителей Греции. Именно с нежеланием допустить вхождения Македонии в НАТО организация связывает историю с недавней высылкой российских дипломатов из Афин.

Добавим, президент Македонии Джорг Иванов отказался подписывать соглашение о переименовании страны, которое было подписано с соседней Грецией и впоследствии ратифицировано правительством Македонии. Однако 5 июля парламенту удалось обойти вето президента и депутаты второй раз проголосовали за ратификацию соглашения.