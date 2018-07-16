Ще одна країна звинуватила Росію у втручанні у внутрішні справи

Прем'єр Македонії Зоран Заєв заявив, що пов'язаний з Росією грецький бізнесмен витрачає гроші на підготовку насильницьких провокацій з нагоди референдуму щодо зміни назви країни.

Про це повідомляє Balkan Insight.

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За інформацією прем'єра, бізнесмен заплатив громадянам Македонії від 13 до 21 тисячі доларів, щоб вони вчинили акти насильства перед ключовим референдумом щодо назви Македонії, необхідним для того, щоб країна змогла приєднатися до Північноатлантичного альянсу.

Заєв при цьому не називав прізвищ, однак заявив, що розслідування цієї справи продовжується.

Нагадаємо, президент Македонії Джорге Іванов відмовився підписувати угоду про перейменування країни, що була підписана з сусідньою Грецією та згодом ратифікована урядом Македонії. Однак 5 липня парламенту вдалося обійти вето президента і депутати вдруге проголосували за ратифікацію угоди.