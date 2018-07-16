Еще одна страна обвинила Россию во вмешательстве в внутренние дела

Премьер Македонии Зоран Заев заявил, что связанный с Россией греческий бизнесмен тратит деньги на подготовку насильственных провокаций по случаю референдума по изменению названия страны.

Об этом сообщает Balkan Insight.

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По информации премьера, бизнесмен заплатил гражданам Македонии от 13 до 21 тысячи долларов, чтобы они совершили акты насилия перед ключевым референдумом о названии Македонии, необходимым для того, чтобы страна смогла присоединиться к Североатлантическому альянсу.

Заев при этом не называл фамилий, однако заявил, что расследование этого дела продолжается.

Напомним, президент Македонии Джорге Иванов отказался подписывать соглашение о переименовании страны, которое было подписано с соседней Грецией и впоследствии ратифицировано правительством Македонии. Однако 5 июля парламенту удалось обойти вето президента и депутаты во второй раз проголосовали за ратификацию соглашения.