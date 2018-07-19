Россия разругалась с еще одной страной: вышлют дипломатов и Лавров отменил визит

Министр иностранных дел России Сергей Лавров не поедет в Грецию в запланированные сроки. Также из России вышлют греческих дипломатов.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на посла России в Афинах Андрея Маслова.

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"Думаю, что в нынешней ситуации, визит теряет актуальность, по меньшей мере, в те сроки, о которых шла речь, то есть в сентябре", – отметил дипломат.



Он также добавил, что Россия вышлет греческих дипломатов. Однако сроки и количество высланных дипломатов пока неизвестны.



"Мы уже объявили о том, что будут зеркальные меры, я не знаю, когда, кого и в каких объемах, но, конечно, в соответствии с существующей практикой, меры будут", – заявил Маслов.

Напомним, 11 июля стало известно, что Греция решила выдворить с территории страны двух российских дипломатов, еще двум сотрудникам дипведомства будет запрещен въезд на территорию страны. Их обвиняют в попытках вмешаться во внутренние дела Греции и незаконных действиях.