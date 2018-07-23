Новий дипломатичний скандал: Греція висунула звинувачення Росії

Міністр закордонних справ Греції Нікос Котзіас звинуватив Росію у спробі підірвати угоду з Македонією про перейменування.

Про це повідомляє EUobserver.

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11 липня Греція вирішила видворити з території країни двох російських дипломатів, ще двом співробітникам буде заборонено в’їзд на територію країни. Їх звинувачують у намаганнях втрутитись у внутрішні справи Греції та незаконних діях.



"Росія повинна зрозуміти, що вона не може не поважати національні інтереси іншої держави на тій підставі, що вважає себе сильнішою", – сказав Котзіас.

У свою чергу МЗС Росії заявило, що на Грецію чинився "шалений тиск британських і американських партнерів" в питанні висилки дипломатів.