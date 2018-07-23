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УСИК – ГАССІЄВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ВАЛЮТА

Новий дипломатичний скандал: Греція висунула звинувачення Росії

1752 Читать новость на русском
Сергей Лавров
Сергей Лавров / Фото з відкритих джерел

Міністр закордонних справ Греції Нікос Котзіас звинуватив Росію у спробі підірвати угоду з Македонією про перейменування.

Про це повідомляє EUobserver.

Читайте також: Росія розсварилася ще з однією країною: вишлють дипломатів і Лавров скасував візит 

11 липня Греція вирішила видворити з території країни двох російських дипломатів, ще двом співробітникам буде заборонено в’їзд на територію країни. Їх звинувачують у намаганнях втрутитись у внутрішні справи Греції та незаконних діях.

"Росія повинна зрозуміти, що вона не може не поважати національні інтереси іншої держави на тій підставі, що вважає себе сильнішою", – сказав Котзіас.

У свою чергу МЗС Росії заявило, що на Грецію чинився "шалений тиск британських і американських партнерів" в питанні висилки дипломатів.

Теги: Новини політики Новини Росії Греція Видворення російських дипломатів
Джерело: 24 Канал
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