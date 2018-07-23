Новый дипломатический скандал: Греция выдвинула обвинения России
Министр иностранных дел Греции Никос Коциас обвинил Россию в попытке подорвать соглашение с Македонией о переименовании.
Об этом сообщает EUobserver.
Читайте также: Россия разругалась еще одной страной: вышлют дипломатов и Лавров отменил визит
11 июля Греция решила выдворить с территории страны двух российских дипломатов, еще двум сотрудникам будет запрещен въезд на территорию страны. Их обвиняют в попытках вмешаться во внутренние дела Греции и незаконных действиях.
"Россия должна понять, что она не может не уважать национальные интересы другого государства на том основании, что считает себя сильнее", – сказал Котзиас.
В свою очередь МИД России заявил, что на Грецию оказывалось "огромное давление британских и американских партнеров" в вопросе высылки дипломатов.