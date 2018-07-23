Новый дипломатический скандал: Греция выдвинула обвинения России

Министр иностранных дел Греции Никос Коциас обвинил Россию в попытке подорвать соглашение с Македонией о переименовании.

Об этом сообщает EUobserver.

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11 июля Греция решила выдворить с территории страны двух российских дипломатов, еще двум сотрудникам будет запрещен въезд на территорию страны. Их обвиняют в попытках вмешаться во внутренние дела Греции и незаконных действиях.

"Россия должна понять, что она не может не уважать национальные интересы другого государства на том основании, что считает себя сильнее", – сказал Котзиас.

В свою очередь МИД России заявил, что на Грецию оказывалось "огромное давление британских и американских партнеров" в вопросе высылки дипломатов.