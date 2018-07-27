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Дания заявила о возможном вмешательстве России в выборы

25 Читати новину українською
Владимир Путин
Владимир Путин / Фото з відкритих джерел

Дания обвинила Россию в возможном вмешательстве в их будущие выборы. Посольство РФ в ответ обвинило СМИ в антироссийских настроениях, которые означают, что вмешательство Москвы в датские выборы "не имеет смысла".

Газета Berlingske опубликовала заявление Ларса Финдсена, главы агентства военной разведки Forsvarets Efterretningstjeneste, который сказал, что Дания готовится к потенциальному российского вмешательству в общие выборы в стране в 2019 году.

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Как отмечается, оценка рисков FE в мае 2018 года обнаружила, что уровень угрозы кибершпионажа против Дании "очень высокий".

"Пока мы сидим здесь, разговаривая, вероятно, кто-то пытается получить доступ к датским сетям", - сказал Финдсен по поводу киберугроз.

Россия уже ответила на обвинения.

"Поскольку нет никакой разницы в русофобском подходе между правительством Дании и оппозицией, вмешиваться в выборы в Дании нет смысла", - написало посольство в Twitter перед следующим сообщением, которое содержит ссылку на заявление, подписанное послом Михаилом Ваниным.

"Русофобские заявления в датских СМИ нас не удивляют. В течение последних нескольких лет так называемые датские эксперты и аналитики по России с завидным упорством практикуются в том, кто может выдать наиболее яркое антироссийскую заявление, тем самым напоминая датскому обществу о собственном существовании. Никакой трезвой оценки российско-датских отношений и возможных путей выхода из нынешнего кризиса мы не услышали от датского научного сообщества", - говорится в заявлении Ванина.

Напомним, министр иностранных дел Греции Никос Котзиас обвинил Россию в попытке подорвать соглашение с Македонией о переименовании.

Теги: Новости России Дания
Источник: 24 канал
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