Перші дні після Brexit: як жителі монархії оговтуються після історичного рішення

Велика Британія, яка 47 років була членом Євросоюзу, з 1 лютого 2020 року офіційно залишила організацію. Однак, перші дні без членства в ЄС виявилися не такими безхмарними, як обіцяли політики мешканцям Сполученого Королівства.

Шотландці вимагають новий референдум про незалежність, у місті Норфолк розповсюджують ксенофобські листівки, а між Ірландією та Північною Ірландією постало конфліктне питання кордону.

Зверніть увагу! Британія без ЄС: що зміниться після Brexit і які його наслідки

Ксенофобські листівки на сході Великої Британії

Після оголошення про Brexit жителі багатоповерхівки в місті Норідж побачили в себе на дверях листівку із текстом: "Ми не потерпимо тут людей, які говорять не англійською!". Невідомі заявили, що тепер, коли Королівство повернуло собі суверенітет, мігранти мають прибратися з міста. Цей інцидент обурив багатьох жителів Британії. Мешканці багатоповерхівки вийшли на підтримку мігрантів.



Листівка, яку невідомі наклеїли на двері будинку в місті Норідж

Протести в Шотландії

По інший бік Королівства, у Шотландії, знову почали вимагати референдум про незалежність. Ще у 2016 році більшість жителів регіону виступила проти Brexit. Шотландці сподіваються повернутися до ЄС, але вже без Великої Британії.

Що таке Brexit?Це вихід Великої Британії з ЄС: скорочено від англійських слів Britain (Британія) та Exit (вихід). 23 червня 2016 року відбувся референдум щодо членства Британії в Євросоюзі. 51,9% громадян, які взяли участь в голосуванні, виявили бажання вийти з Євроспільноти. Це мало статися ще 29 березня 2019 року, однак після трьох провальних голосувань з приводу договору про Brexit, терміни перенесли на 31 січня 2020 року.

Після офіційного оголошення про вихід Британії з Євросоюзу, шотландці вийшли на масові протести. "Це був сумний день, коли Шотландію вивели, а на мою думку, силою витягли, з ЄС. Це був просто шок!", – прокоментував протестувальник Девід Ікінс.

Ситуація в Ірландії

Ситуація у Північній Ірландії є значно спокійнішою. Жителі теж не підтримали Brexit у 2016 році. Все через мирний процес з Ірландією. Членство в Євросоюзі дозволяло ірландцям та північним ірландцям почуватися об'єднаними. Однак, тепер навіть така ілюзорна єдність може зникнути.

Це лише початок. У наступні роки на нас очікує багато змін. Гадаю, на це піде щонайменше три роки,

– відзначив житель Північної Ірландії Браян Ларкін.

Питання кордону між Ірландією та Північною Ірландією було одним із найгостріших під час ухвалення угоди про Brexit. Зрештою, Лондон та Брюссель домовилися узгодити його протягом перехідного періоду, який діятиме до кінця 2020 року.

Угода про умови торгівлі

За час перехідного періоду британці мають також домовитися з європейцями про умови торгівлі, що є не менш гострим питанням.

Угода про вільну торгівлю не повинна передбачати схвалення правил ЄС щодо субсидій у сфері політики конкурентоспроможності, соціального захисту, захисту довкілля або чогось схожого. Зі свого боку Євросоюз не зобов'язаний приймати правила Королівства,

– наголосив прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон.



Борис Джонсон

Британці пропонують Брюсселю вільну торгівлю без умов. Це не влаштовує Євросоюз, адже внутрішні правила Королівства дискримінують європейських виробників. За словами переговорника щодо Brexit від ЄС Мішеля Барньє, вона має включати і угоду про риболовство, а саме – про вільний взаємний доступ на ринки та у води з рівнозначними квотами на вилов.

Якщо ми зможемо домовитися про це, а також про зобов'язання створити рівні умови для бізнес-гравців і встановити відповідальність за їхнє порушення, то отримаємо амбіційну угоду про вільну і чесну торгівлю,

– прокоментував Мішель Барньє.

Однак, це не те, на що готові піти в Лондоні. Борис Джонсон заявив, що взагалі відмовиться від торгової угоди. Тоді після 2020 року вся торгівля між Королівством та Євросоюзом відбуватиметься за правилами Всесвітньої торгової організації. А це завдасть збитків для обох сторін.

Як британці святкували вихід із ЄС: відео 24 каналу