Британский премьер призывает парламент не поднимать вопрос о выходе из ЕС

Великобритании жизненно важно остаться в Европейском Союзе, заявил в понедельник, 24 октября, премьер-министр Дэвид Кэмерон, выступая в парламенте.

"Наша страна очень заинтересована в том, чтобы участвовать в определении правил, действующих на едином европейском рынке. Это - самый большой для нас рынок, так как на него приходится 50% нашего экспорта", - сказал он.

"Это не абстрактная тема. На кону стоят миллионы рабочих мест", - добавил британский премьер.

По сообщению местных СМИ, Кэмерон во время выступления попытался убедить депутатов отказаться от идеи организации референдума для решения вопроса о том, следует ли Великобритании оставаться в ЕС.

По мнению Кэмерона, финансовые трудности, с которыми сталкиваются в настоящее время некоторые страны ЕС, - не повод для проведения референдума.

"Когда горит дом вашего соседа, вы помогаете в тушении пожара, иначе пламя доберется и до вашего собственного дома", - сказал он.