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      Британський прем’єр закликає парламент не піднімати питання про вихід з ЄС

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      Прем’єр-міністр Великобританії Девід Кемерон
      Прем’єр-міністр Великобританії Девід Кемерон

      Великобританії життєво важливо залишитися в Європейському Союзі, заявив у понеділок, 24 жовтня, прем’єр-міністр Девід Кемерон, виступаючи в парламенті.

      "Наша країна дуже зацікавлена ​​в тому, щоб брати участь у визначенні правил, що діють на єдиному європейському ринку. Це — найбільший для нас ринок, так як на нього припадає 50% нашого експорту", — сказав він.

      "Це не абстрактна тема. На кону стоять мільйони робочих місць", — додав британський прем’єр.

      За повідомленням місцевих ЗМІ, Кемерон під час виступу спробував переконати депутатів відмовитися від ідеї організації референдуму для вирішення питання про те, чи слід Великобританії залишатися в ЄС.

      На думку Кемерона, фінансові труднощі, з якими стикаються в даний час деякі країни ЄС, — не привід для проведення референдуму.

      "Коли горить будинок вашого сусіда, ви допомагаєте в гасінні пожежі, інакше полум’я добереться і до вашого власного будинку", — сказав він.

      Теги: Євросоюз Великобританія Боргова криза Девід Кемерон
      Джерело: Інтерфакс
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      Новини за 24 жовтня 2011
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