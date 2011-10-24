Британський прем’єр закликає парламент не піднімати питання про вихід з ЄС
Великобританії життєво важливо залишитися в Європейському Союзі, заявив у понеділок, 24 жовтня, прем’єр-міністр Девід Кемерон, виступаючи в парламенті.
"Наша країна дуже зацікавлена в тому, щоб брати участь у визначенні правил, що діють на єдиному європейському ринку. Це — найбільший для нас ринок, так як на нього припадає 50% нашого експорту", — сказав він.
"Це не абстрактна тема. На кону стоять мільйони робочих місць", — додав британський прем’єр.
За повідомленням місцевих ЗМІ, Кемерон під час виступу спробував переконати депутатів відмовитися від ідеї організації референдуму для вирішення питання про те, чи слід Великобританії залишатися в ЄС.
На думку Кемерона, фінансові труднощі, з якими стикаються в даний час деякі країни ЄС, — не привід для проведення референдуму.
"Коли горить будинок вашого сусіда, ви допомагаєте в гасінні пожежі, інакше полум’я добереться і до вашого власного будинку", — сказав він.