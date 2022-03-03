Об этом во время заседания заявил спикер Палаты общин сэр Линдси Гойл. У него также была прикреплена сине-желтая лента на пиджаке, чтобы продемонстрировать свою поддержку нашему государству.

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Видео этого момента в Великобритании попало в сеть. На нем видно, как все парламентарии Великобритании аплодируют стоя украинскому послу.

Мы обычно не позволяем аплодировать в этом зале, но по этому случаю Палата представителей имеет право продемонстрировать наше уважение и поддержку вашей страны и ее народу в самые сложные времена.

– заявил спикер.

В Великобритании украинскому послу аплодировали стоя: смотрите видео

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