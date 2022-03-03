Про це під час засідання заявив спікер Палати громад сер Ліндсі Гойл. У нього також була прикріплена синьо-жовта стрічка на піджаку, аби продемонструвати свою підтримку нашій державі.

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Відео цього моменту у Великій Британії потрапило у мережу. На ньому видно, які усі парламентарі Великобританії аплодують стоячи українському послу.

Ми зазвичай не дозволяємо аплодувати в цій залі, але з цієї нагоди Палата представників має право продемонструвати нашу повагу та підтримку вашої країни та її народу в найскладніші часи,

– заявив спікер.

У Великій Британії українському послу аплодували стоячи: дивіться відео

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