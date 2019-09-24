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      British American Tobacco меняет Киев на Бухарест из-за фискальной политики правительства

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      British American Tobacco
      British American Tobacco / uprom.info

      British American Tobacco переформатирует структуру управления бизнесом в Восточной Европе.

      Компания British American Tobacco (BAT) с 2020 года переносит региональный центр Киева в Румынию, а украинский офис будет включен в другой регион. Об этом пишет НВ Бизнес.

      На запрос издания киевский офис BAT сообщил, что решение обусловлено, среди прочего, непрогнозируемым фискальной и регуляторной политикой правительства Украины.

      В компании также заверили, что изменения не приведут к существенному пересмотру штата в Украине.

      Ранее в сентябре в British American Tobacco анонсировали "важный шаг в направлении упрощения бизнеса и превращение компании в более эффективную и гибкую организацию". Ее цель – развитие портфеля новых продуктов.

      Бритиш Американ Тобакко Украина была создана в 1993 году на базе табачной фабрики в Прилуках. В портфеле компании – международные марки KENT, Rothmans, Pall Mall, Vogue, Dunhill, Lucky Strike, Capri, Glo, а также национальные сигареты "Прилуки". В 2018 году компания заплатила более 16 млрд грн налогов в госбюджет Украины. Входит в группу British American Tobacco, которая является второй крупнейшей в мире табачной компанией.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Табак Бизнес
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