British American Tobacco меняет Киев на Бухарест из-за фискальной политики правительства
British American Tobacco переформатирует структуру управления бизнесом в Восточной Европе.
Компания British American Tobacco (BAT) с 2020 года переносит региональный центр Киева в Румынию, а украинский офис будет включен в другой регион. Об этом пишет НВ Бизнес.
На запрос издания киевский офис BAT сообщил, что решение обусловлено, среди прочего, непрогнозируемым фискальной и регуляторной политикой правительства Украины.
В компании также заверили, что изменения не приведут к существенному пересмотру штата в Украине.
Ранее в сентябре в British American Tobacco анонсировали "важный шаг в направлении упрощения бизнеса и превращение компании в более эффективную и гибкую организацию". Ее цель – развитие портфеля новых продуктов.
Бритиш Американ Тобакко Украина была создана в 1993 году на базе табачной фабрики в Прилуках. В портфеле компании – международные марки KENT, Rothmans, Pall Mall, Vogue, Dunhill, Lucky Strike, Capri, Glo, а также национальные сигареты "Прилуки". В 2018 году компания заплатила более 16 млрд грн налогов в госбюджет Украины. Входит в группу British American Tobacco, которая является второй крупнейшей в мире табачной компанией.