British American Tobacco меняет Киев на Бухарест из-за фискальной политики правительства

British American Tobacco переформатирует структуру управления бизнесом в Восточной Европе.

Компания British American Tobacco (BAT) с 2020 года переносит региональный центр Киева в Румынию, а украинский офис будет включен в другой регион. Об этом пишет НВ Бизнес.

На запрос издания киевский офис BAT сообщил, что решение обусловлено, среди прочего, непрогнозируемым фискальной и регуляторной политикой правительства Украины.

В компании также заверили, что изменения не приведут к существенному пересмотру штата в Украине.

Ранее в сентябре в British American Tobacco анонсировали "важный шаг в направлении упрощения бизнеса и превращение компании в более эффективную и гибкую организацию". Ее цель – развитие портфеля новых продуктов.

Бритиш Американ Тобакко Украина была создана в 1993 году на базе табачной фабрики в Прилуках. В портфеле компании – международные марки KENT, Rothmans, Pall Mall, Vogue, Dunhill, Lucky Strike, Capri, Glo, а также национальные сигареты "Прилуки". В 2018 году компания заплатила более 16 млрд грн налогов в госбюджет Украины. Входит в группу British American Tobacco, которая является второй крупнейшей в мире табачной компанией.