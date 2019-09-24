British American Tobacco змінює Київ на Бухарест через непрогнозовану фіскальну політику уряду

British American Tobacco переформатує структуру управління бізнесом в Східній Європі.

Компанія British American Tobacco (BAT) з 2020 року переносить регіональний центр з Києва до Румунії, а український офіс буде включений в інший регіон. Про це пише НВ Бізнес.

На запит видання київський офіс BAT повідомив, що рішення обумовлене, серед іншого, непрогнозованою фіскальною та регуляторною політикою уряду України.

У компанії також запевнили, що зміни не призведуть до суттєвого перегляду штату в Україні.

Раніше у вересні в British American Tobacco анонсували "важливий крок у напрямку спрощення бізнесу і перетворення компанії в більш ефективну і гнучку організацію". Її мета – розвиток портфеля нових продуктів.

Бритіш Американ Тобакко Україна була створена в 1993 році на базі тютюнової фабрики в Прилуках. У портфелі компанії – міжнародні марки KENT, Rothmans, Pall Mall, Vogue, Dunhill, Lucky Strike, Capri, Glo, а також національні сигарети "Прилуки". У 2018 році компанія заплатила понад 16 млрд грн податків до держбюджету України. Входить в групу British American Tobacco, яка є другою найбільшою у світі тютюновою компанією.