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      British American Tobacco змінює Київ на Бухарест через непрогнозовану фіскальну політику уряду

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      British American Tobacco
      British American Tobacco / uprom.info

      British American Tobacco переформатує структуру управління бізнесом в Східній Європі.

      Компанія British American Tobacco (BAT) з 2020 року переносить регіональний центр з Києва до Румунії, а український офіс буде включений в інший регіон. Про це пише НВ Бізнес.

      На запит видання київський офіс BAT повідомив, що рішення обумовлене, серед іншого, непрогнозованою фіскальною та регуляторною політикою уряду України.

      У компанії також запевнили, що зміни не призведуть до суттєвого перегляду штату в Україні.

      Раніше у вересні в British American Tobacco анонсували "важливий крок у напрямку спрощення бізнесу і перетворення компанії в більш ефективну і гнучку організацію". Її мета – розвиток портфеля нових продуктів.

      Бритіш Американ Тобакко Україна була створена в 1993 році на базі тютюнової фабрики в Прилуках. У портфелі компанії – міжнародні марки KENT, Rothmans, Pall Mall, Vogue, Dunhill, Lucky Strike, Capri, Glo, а також національні сигарети "Прилуки". У 2018 році компанія заплатила понад 16 млрд грн податків до держбюджету України. Входить в групу British American Tobacco, яка є другою найбільшою у світі тютюновою компанією.

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      Теги: Новини України Бізнес Тютюн
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