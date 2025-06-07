Полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан в разговоре с 24 Каналом напомнил, что россияне наступили на те же грабли, потому что два года назад как раз в районе Клинцов на Брянщине благодаря Patriot, с его слов, удалось сбить пять их бортов: Су-34, Су-35, три Ми-8.

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Как враг просчитался

Украинские защитники нанесли ракетный удар по району сосредоточения подразделения ракетных войск России (26 бригада), которое из района города Клинцы пыталось атаковать один из населенных пунктов Украины, вероятно столицу. В результате удара одна российская установка уничтожена, еще две получили повреждения.

Для Украины самая опасная из всех ракет, которые есть у россиян – это "Искандер", баллистическая ракета с 500-килограммовой боевой частью, которую очень сложно сбить,

– отметил Свитан.

В этом случае, как подчеркнул военный эксперт, россияне просчитались, они подтянули свои пусковые установки слишком близко, за 40 – 50 километров от украинской границы. Это район Клинцов Брянской области, там расположена сейчас российская военная база. Установки "отминусовали" украинские ракетчики, но наведением занималась СБУ.

"Это первое такое уничтожение установки как раз перед пуском ракет. Пусковых ракетных установок в России осталось не так много, они насчитываются не сотнями, как ракеты, а десятками", – заметил Свитан.

Вот эти десятки, как подытожил Свитан, можно уничтожить, если установить все локации, где они размещены. Тогда у россиян будут реальные проблемы, потому что запустить ракету из рогатки не получится.

Отметим, что военный эксперт Владислав Селезнев, комментируя поражение российских "Искандеров", назвал эту операцию чрезвычайно сложной. Он считает, что теперь в российско-украинском противостоянии ВСУ открыли новую страницу. Селезнев также добавил, что у России, как минимум, в арсенале есть 500 баллистических ракет.