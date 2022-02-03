Выполнение Соглашения об ассоциации откроет путь для следующих возможных шагов. Об этом Валдис Домбровскис заявил в интервью.

К теме Еврокомиссия поддержала выделение Украине более миллиарда евро

Политик прокомментировал просьбу премьер-министра Дениса Шмыгаля назвать дату вступления. Однако сделать это он так и не смог.

Как я уже говорил, нам сначала нужно поработать и использовать весь потенциал Соглашения об ассоциации,
– подчеркнул президент Еврокомиссии.

В каких сферах Украина достигла наибольших успехов в евроинтеграции

По словам Шмыгаля, общий прогресс выполнения Соглашения об ассоциации вырос за 2021 год с 54% до 63%. Динамично евроинтеграция происходила в секторах:

  • финансовых услуг (+26% выполненных задач по сравнению с 2020 годом);
  • налогообложения (+24%);
  • общественного здоровья (+17%);
  • энергетики (+13%);
  • транспорта (+12%);
  • экологии (+11%);
  • сельского хозяйства (+10%).

Последние новости о вступлении Украины в ЕС:

Это может вас заинтересовать – история создания ЕС: видео