Виконання Угоди про асоціацію відкриє шлях для наступних можливих кроків. Про це Валдіс Домбровскіс заявив у інтерв'ю.
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Політик прокоментував прохання прем'єр-міністра Дениса Шмигаля назвати дату вступу. Однак зробити цього він так і не зміг.
Як я вже говорив, нам спочатку треба попрацювати і використати весь потенціал Угоди про асоціацію,
– наголосив віцепрезидент Єврокомісії.
У яких сферах Україна досягла найбільших успіхів у євроінтеграції
За словами Шмигаля, загальний прогрес виконання Угоди про асоціацію зріс за 2021 рік з 54% до 63%. Найдинамічніше євроінтеграція відбувалася у секторах:
- фінансових послуг (+26% виконаних завдань у порівнянні з 2020 роком);
- оподаткування (+24%);
- громадського здоров'я (+17%);
- енергетики (+13%);
- транспорту (+12%);
- екології (+11%);
- сільського господарства (+10%).
Останні новини про вступ України в ЄС:
- 12 жовтня у Києві відбувся 23-й саміт Україна – ЄС. На ньому визначили подальші орієнтири для співпраці. До речі, документ містить 25 пунктів.
- Перед тим Мінекономіки наполягало на перегляді угоди, адже з часу її підписання багато чого змінилося.
- Україна та ЄС почали перегляд документу у частині торгівлі товарами.
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