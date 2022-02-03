Виконання Угоди про асоціацію відкриє шлях для наступних можливих кроків. Про це Валдіс Домбровскіс заявив у інтерв'ю.

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Політик прокоментував прохання прем'єр-міністра Дениса Шмигаля назвати дату вступу. Однак зробити цього він так і не зміг.

Як я вже говорив, нам спочатку треба попрацювати і використати весь потенціал Угоди про асоціацію,
– наголосив віцепрезидент Єврокомісії.

У яких сферах Україна досягла найбільших успіхів у євроінтеграції

За словами Шмигаля, загальний прогрес виконання Угоди про асоціацію зріс за 2021 рік з 54% до 63%. Найдинамічніше євроінтеграція відбувалася у секторах:

  • фінансових послуг (+26% виконаних завдань у порівнянні з 2020 роком);
  • оподаткування (+24%);
  • громадського здоров'я (+17%);
  • енергетики (+13%);
  • транспорту (+12%);
  • екології (+11%);
  • сільського господарства (+10%).

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