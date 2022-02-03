Виконання Угоди про асоціацію відкриє шлях для наступних можливих кроків. Про це Валдіс Домбровскіс заявив у інтерв'ю.

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Політик прокоментував прохання прем'єр-міністра Дениса Шмигаля назвати дату вступу. Однак зробити цього він так і не зміг.

Як я вже говорив, нам спочатку треба попрацювати і використати весь потенціал Угоди про асоціацію,

– наголосив віцепрезидент Єврокомісії.

У яких сферах Україна досягла найбільших успіхів у євроінтеграції

За словами Шмигаля, загальний прогрес виконання Угоди про асоціацію зріс за 2021 рік з 54% до 63%. Найдинамічніше євроінтеграція відбувалася у секторах:

фінансових послуг (+26% виконаних завдань у порівнянні з 2020 роком);

оподаткування (+24%);

громадського здоров'я (+17%);

енергетики (+13%);

транспорту (+12%);

екології (+11%);

сільського господарства (+10%).

Останні новини про вступ України в ЄС:

12 жовтня у Києві відбувся 23-й саміт Україна – ЄС. На ньому визначили подальші орієнтири для співпраці. До речі, документ містить 25 пунктів.

Перед тим Мінекономіки наполягало на перегляді угоди, адже з часу її підписання багато чого змінилося.

Україна та ЄС почали перегляд документу у частині торгівлі товарами.

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