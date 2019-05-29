08:00
29 май 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      МИХАИЛ СААКАШВИЛИ ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 2019 ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Тимати будет одевать опрышников Кожугета
      Вєсті Кремля
      22:15, 28 мая
      Вести.UA: Абсурдные козыри Луценко. Ляшко дышит Гройсману в спину
      Вєсті.UA
      21:49, 28 мая
      Искать ветер в поле: как работают "черные" нотариусы и почему их почти невозможно найти
      ЦРУ
      09:00, 24 мая
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: Железный занавес. Часть 1
      Згадати все
      14:38, 23 мая
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      МИХАИЛ СААКАШВИЛИ ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 2019 ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ

      Брюссель готов продолжить оказывать Украине макрофинансовую помощи

      16 Читати новину українською
      Евросоюз готов продолжить оказание поддержки Украины
      Евросоюз готов продолжить оказание поддержки Украины / Фото из открытых источников

      ЕС будет и впредь поддерживать украинские реформы, суверенитет и территориальную целостность Украины. Залогом стабильной помощи Украине со стороны Евросоюза является реализация предварительно согласованных реформ.

      Об этом заявил гендиректор директората NEAR Еврокомиссии Кристиан Даниельсон после встречи с главой администрации президента Андреем Богданом, председателем Антикоррупционного суда Украины Еленой Танасевич и заместителем министра иностранных дел Еленой Зеркаль, сообщило издание DW.

      Читайте также: Зеленский встретился с представителями МВФ: о чем говорили и о чем договорились стороны

      Даниельсон отметил, что официальный Брюссель готов продолжить предоставление Украине макрофинансовой помощи, если Киев выполнит предварительные условия. Речь идет о реформе "Нафтогаза Украины" и внедрении конкурентного рынка электроэнергии. Он также отметил, что основой для внедрения этих реформ является ассоциация Украины с ЕС и зона свободной торговли между двумя сторонами.

      Представитель Евросоюза напомнил, что предоставление Украине финансовой помощи ЕС тесно координируется с программой сотрудничества Киева с Международным валютным фондом. Он отметил, что внешняя финансовая помощь важна для Украины в 2019 и 2020 годах, когда ожидаются пиковые выплаты государства по внешнему долгу.

      Что известно о помощи Украине от ЕС?В июне 2018 Европейский совет утвердил четвертую программу макрофинансовой помощи для Украины в размере 1 миллиарда евро. Все для стабилизации финансовой системы Украины, улучшения платежного баланса и проведения реформ. Эти деньги Украина получает при условии выполнения предварительных договоренностей с ЕС о проведении реформ, важных для устойчивого экономического роста государства.

      Первый транш (часть) в размере 500 миллионов евро ЕС перечислил Украине 11 декабря 2018. Это заем под процентную ставку 1,25% годовых, и погасить этот заем Украина должна в апреле 2033.

      Также Даниельсон прокомментировал идею украинского олигарха Игоря Коломойского, который в недавнем интервью Financial Time высказался за провозглашение Украиной дефолта по этим международным долговым обязательствам.

      Мы настоятельно рекомендуем Украине, как и всем другим странам, оказавшимся в похожей ситуации, полагаться на помощь МВФ и ЕС по обслуживанию внешнего долга,
      – сказал представитель Евросоюза.

      Он отметил, что его собеседники из президентской администрации также полностью поддерживают эту позицию.

      Что такое дефолт?Этот термин характеризует неспособность юридического лица или государства полностью или частично выполнить свои долговые обязательства и иные условия договора займа. В частности, говорится о несостоятельности выплатить свои долги или платежи. Этим термином обозначают любые виды отказа от долговых обязательств (т.е. он как-то является синонимом понятия "банкротство"), но, как правило, его используют более узко, имея в виду отказ центрального правительства или муниципальных властей от своих долгов.

      Какими могут быть последствия дефолта, смотрите инфографику:
      Наслідки дефолту в Україні
      Последствия дефолта – инфографика

      blog_ava
      После атаки вражеских диверсантов в районе Попасной исчез украинский военный
      сегодня
      287
      Теги: Новости Украины Евросоюз Европа Деньги Энергетика Реформы Нафтогаз Дефолт в Украине
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Корупціонери аплодують стоячи: що відбувається в Окружному адмінсуді
      сегодня , 00:01 Корупціонери аплодують стоячи: що відбувається в Окружному адмінсуді
      Роман Маселко 193
      Это будет почти революция, – Фесенко о новом парламенте, составе "Слуги народа" и Коломойском
      28 мая , 20:03 Это будет почти революция, – Фесенко о новом парламенте, составе "Слуги народа" и Коломойском
      Інна Жолобович 1179
      Саакашвили и гражданство: чего ждать от возвращения экстравагантного грузина
      28 мая , 18:33 Саакашвили и гражданство: чего ждать от возвращения экстравагантного грузина
      Євгенія Мазур 668
      Гучне повернення Портнова: все, що треба знати про юриста Тимошенко та Януковича
      28 мая , 18:30 Гучне повернення Портнова: все, що треба знати про юриста Тимошенко та Януковича
      Віталій Дейнега 251
      Саакашвили вернули украинское гражданство: реакция соцсетей
      28 мая , 17:59 Саакашвили вернули украинское гражданство: реакция соцсетей
      820
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук