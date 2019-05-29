ЕС будет и впредь поддерживать украинские реформы, суверенитет и территориальную целостность Украины. Залогом стабильной помощи Украине со стороны Евросоюза является реализация предварительно согласованных реформ.

Об этом заявил гендиректор директората NEAR Еврокомиссии Кристиан Даниельсон после встречи с главой администрации президента Андреем Богданом, председателем Антикоррупционного суда Украины Еленой Танасевич и заместителем министра иностранных дел Еленой Зеркаль, сообщило издание DW.

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Даниельсон отметил, что официальный Брюссель готов продолжить предоставление Украине макрофинансовой помощи, если Киев выполнит предварительные условия. Речь идет о реформе "Нафтогаза Украины" и внедрении конкурентного рынка электроэнергии. Он также отметил, что основой для внедрения этих реформ является ассоциация Украины с ЕС и зона свободной торговли между двумя сторонами.

Представитель Евросоюза напомнил, что предоставление Украине финансовой помощи ЕС тесно координируется с программой сотрудничества Киева с Международным валютным фондом. Он отметил, что внешняя финансовая помощь важна для Украины в 2019 и 2020 годах, когда ожидаются пиковые выплаты государства по внешнему долгу.

Что известно о помощи Украине от ЕС?В июне 2018 Европейский совет утвердил четвертую программу макрофинансовой помощи для Украины в размере 1 миллиарда евро. Все для стабилизации финансовой системы Украины, улучшения платежного баланса и проведения реформ. Эти деньги Украина получает при условии выполнения предварительных договоренностей с ЕС о проведении реформ, важных для устойчивого экономического роста государства.



Первый транш (часть) в размере 500 миллионов евро ЕС перечислил Украине 11 декабря 2018. Это заем под процентную ставку 1,25% годовых, и погасить этот заем Украина должна в апреле 2033.

Также Даниельсон прокомментировал идею украинского олигарха Игоря Коломойского, который в недавнем интервью Financial Time высказался за провозглашение Украиной дефолта по этим международным долговым обязательствам.

Мы настоятельно рекомендуем Украине, как и всем другим странам, оказавшимся в похожей ситуации, полагаться на помощь МВФ и ЕС по обслуживанию внешнего долга,

– сказал представитель Евросоюза.

Он отметил, что его собеседники из президентской администрации также полностью поддерживают эту позицию.

Что такое дефолт?Этот термин характеризует неспособность юридического лица или государства полностью или частично выполнить свои долговые обязательства и иные условия договора займа. В частности, говорится о несостоятельности выплатить свои долги или платежи. Этим термином обозначают любые виды отказа от долговых обязательств (т.е. он как-то является синонимом понятия "банкротство"), но, как правило, его используют более узко, имея в виду отказ центрального правительства или муниципальных властей от своих долгов.

Какими могут быть последствия дефолта, смотрите инфографику:



Последствия дефолта – инфографика