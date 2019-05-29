ЄС буде і надалі підтримувати українські реформи, суверенітет та територіальну цілісність України. Запорукою стабільної допомоги Україні з боку Євросоюзу є реалізація попередньо узгоджених реформ.

Про це заявив гендиректор директорату NEAR Єврокомісії Крістіан Даніельсон після зустрічі із головою адміністрації президента Андрієм Богданом, головою Антикорупційного суду України Оленою Танасевич та заступницею міністра закордонних справ Оленою Зеркаль, повідомило видання DW.

Читайте також: Зеленський зустрівся з представниками МВФ: про що говорили та про що домовилися сторони

Даніельсон зазначив, що офіційний Брюссель готовий продовжити надання Україні макрофінансової допомоги, якщо Київ виконає попередні умови. Йдеться про реформу "Нафтогазу України" та впровадження конкурентного ринку електроенергії. Він також зауважив, що основою для впровадження цих реформ є асоціація України з ЄС та зона вільної торгівлі між двома сторонами.

Представник Євросоюзу нагадав, що надання Україні фінансової допомоги ЄС тісно координується з програмою співпраці Києва з Міжнародним валютним фондом. Він наголосив, що зовнішня фінансова допомога є важливою для України у 2019 та 2020 роках, коли очікуються пікові виплати держави за зовнішнім боргом.

Що відомо про допомогу Україні від ЄС?У червні 2018 року Європейська рада затвердила четверту програму макрофінансової допомоги для України в обсязі 1 мільярда євро. Усе для стабілізації фінансової системи України, поліпшення платіжного балансу та проведення реформ. Ці гроші Україна отримує за умови виконання попередніх домовленостей з ЄС щодо проведення реформ, важливих для стійкого економічного зростання держави.



Перший транш (частину) у розмірі 500 мільйонів євро ЄС перерахував Україні 11 грудня 2018 року. Це позика під процентну ставку 1,25% річних, і погасити цю позику Україна має у квітні 2033 року.

Також Даніельсон прокоментував ідею українського олігарха Ігоря Коломойського, який в нещодавньому інтерв'ю Financial Time висловився за проголошення Україною дефолту за цими міжнародними борговими зобов'язаннями.

Ми наполегливо рекомендуємо Україні, як всім іншим країнам, що опинилися у схожій ситуації, покладатися на допомогу МВФ і ЄС з обслуговування зовнішнього боргу,

– сказав представник Євросоюзу.

Він наголосив, що його співрозмовники з президентської адміністрації також цілковито підтримують цю позицію.

Що таке дефолт?Цей термін характеризує неспроможність юридичної особи або держави повністю або частково виконати свої боргові зобов’язання та інші умови договору позики. Зокрема, мовиться про неспроможність виплатити свої борги або платежі. Цим терміном позначають будь-які види відмови від боргових зобов'язань (тобто він певною мірою є синонімом поняття "банкрутство"), але, як правило, його використовують вужче, маючи на увазі відмову центрального уряду або муніципальної влади від своїх боргів.

Якими можуть бути наслідки дефолту, дивіться інфографіку:



Наслідки дефолту – інфографіка