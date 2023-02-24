Проект был реализован по инициативе Украинского института и культурного агентства "Port". Мурал можно увидеть на стене больницы Святого Питера. Об этом сообщает корреспондентка 24 Канала в Брюсселе.
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Воплощать стенную роспись украинским артистам помогала бельгийская дизайнер Тереза Сдралевич. Как сказал представитель Украины при Европейском Союзе Всеволод Ченцов, это показывает, что жители Брюсселя и граждане Бельгии понимают эту трагедию.
Но эта трагедия дала и новое начало дружбе, новым отношениям. И этот мурал является символом связи Брюсселя и Киева. Этот мурал – об отношениях между людьми,
– подчеркнул Ченцов.
По словам украинских художниц, фреска символизирует дружбу между Украиной и Бельгией. На мурале нарисован украинский казак и бельгийская женщина в традиционной одежде. А под муралом посадили национальные цветы Украины и Бельгии.
Украинский мурал в Бельгии / Фото Софии Назаренко
Открытие мурала состоялось 24 февраля / Фото Софии Назаренко
Сестры-художницы, участвовавшие в создании мурала, Николь и Мишель Фельдман отметили, что агентство "Порт" создает муралы по всей Европе. И именно его представители пригласили сестер присоединиться к этому проекту в Бельгии.
Это не единственный наш мурал заграницей, но такую большую работу рисовали впервые,
– рассказали они.
В общей сложности мурал рисовали шесть дней, однако, по словам художников, постоянно делали перерывы из-за дождя. Сестры Фельдман говорят, что в будущем хотят сделать больше стеновых росписей в Украине, в частности, в Киеве, Одессе и Днепре.
В этот же день под зданием Европарламента развернули 40-метровый флаг Украины. Люди, участвовавшие в этом мероприятии, приходили с плакатами и национальной символикой нашей страны. Слово взял бельгийский политик и член Еврокомиссии Дидье Рейндерс. Он сказал, что Еврокомиссия и дальше будет поддерживать Украину и стремится, чтобы Россию привлекли к ответственности за военные преступления.
У нас есть две цели на будущее: первая – убедиться, что Россия оплатит реконструкцию, а вторая – быть уверенными, что страна-агрессор не уйдет от ответственности за военные преступления и агрессию, которую она совершила, и что мы найдем справедливость,
– подытожил Дидье Рейндерс.
Дидье Рейндерс на открытии мурала / Фото Софии Назаренко
В Брюсселе развернули 40-метровый флаг / Фото Софии Назаренко
В Брюсселе развернули огромный украинский флаг: смотрите видео
Следует напомнить, что Бельгия мощно поддерживает Украину в войне против российских захватчиков. Еще в конце января страна заявила о передаче 92 миллионов евро для Украины. Это рекордный пакет поддержки. В него войдет армейская техника, винтовки, зенитные установки и патроны.