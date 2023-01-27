В него войдет армейская техника, винтовки, зенитные установки и патроны. Об этом заявил премьер-министр Александра Де Кроо. Кроме того, Бельгия направит гуманитарную помощь на сумму 69 миллионов евро.
Кстати говоря То, что будет происходить в Украине в течение следующих месяцев, будет решающим – Пентагон
Чиновник напомнил, что всего страна уже предоставила Украине 146 миллионов евро военной помощи. Сегодня Рада одобрила новый пакет на 92 миллиона.
Что отправит Бельгия
- Анонсировали, что Бельгия отправит в Украину AMRAAM – это усовершенствованные ракеты воздуха – воздух средней дальности.
- Также пришлет легкое противотанковое оружие LAW и противотанковые гранаты. Кроме того, отправят пулеметы и автоматические винтовки типа "Шрам".
- Украина получит гранаты, боеприпасы, зенитные ракеты и противотанковые пушки, технику, в том числе легкую бронетехнику.
- Минобороны также отправит горючее и обеспечит обучение украинских военных.
Часть этого поступит из запасов бельгийской обороны, остальные закупят у бельгийской оружейной промышленности.
Точное количество оружия и техники не разглашается из соображений безопасности.
Передадут ли танки
Сообщили, что Бельгия не будет поставлять танки, хотя это один из острейших вопросов украинской армии.
В Минобороны Бельгии отметили, что не обнаружили ни одного рабочего танка. По словам Александра Де Кроо, спрос на боевую авиацию Бельгии не передавали.