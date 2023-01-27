В него войдет армейская техника, винтовки, зенитные установки и патроны. Об этом заявил премьер-министр Александра Де Кроо. Кроме того, Бельгия направит гуманитарную помощь на сумму 69 миллионов евро.

Кстати говоря То, что будет происходить в Украине в течение следующих месяцев, будет решающим – Пентагон

Чиновник напомнил, что всего страна уже предоставила Украине 146 миллионов евро военной помощи. Сегодня Рада одобрила новый пакет на 92 миллиона.

Что отправит Бельгия

Анонсировали, что Бельгия отправит в Украину AMRAAM – это усовершенствованные ракеты воздуха – воздух средней дальности.

Также пришлет легкое противотанковое оружие LAW и противотанковые гранаты. Кроме того, отправят пулеметы и автоматические винтовки типа "Шрам".

Украина получит гранаты, боеприпасы, зенитные ракеты и противотанковые пушки, технику, в том числе легкую бронетехнику.

Минобороны также отправит горючее и обеспечит обучение украинских военных.

Часть этого поступит из запасов бельгийской обороны, остальные закупят у бельгийской оружейной промышленности.

Точное количество оружия и техники не разглашается из соображений безопасности.

Передадут ли танки

Сообщили, что Бельгия не будет поставлять танки, хотя это один из острейших вопросов украинской армии.

В Минобороны Бельгии отметили, что не обнаружили ни одного рабочего танка. По словам Александра Де Кроо, спрос на боевую авиацию Бельгии не передавали.