Туди увійде армійська техніка, гвинтівки, зенітні установки та патрони. Про це завив прем'єр-міністр Александра Де Кроо. Крім того, Бельгія відправить гуманітарну допомогу на суму 69 мільйонів євро.
До речі Те, що відбуватиметься в Україні протягом наступних місяців, буде вирішальним, – Пентагон
Чиновник нагадав, що загалом країна вже надала Україні 146 мільйонів євро військової допомоги. Сьогодні Рада схвалила новий пакет на 92 мільйони.
Що відправить Бельгія
- Анонсували, що Бельгія відправить в Україну AMRAAM – це удосконалені ракети повітря – повітря середньої дальності.
- Також надішле легку протитанкова зброю LAW і протитанкові гранати. Крім того, відправлять кулемети та автоматичні гвинтівки типу "Шрам".
- Україна отримає гранати, боєприпаси, зенітні ракети та протитанкові гармати, техніку, зокрема легку бронетехніку.
- Міноборони також відправить пальне та забезпечить навчання українських військових.
Частина цього надійде із запасів бельгійської оборони, решту закуплять у бельгійської збройової промисловості.
Точну кількість зброї та техніки не розголошують з міркувань безпеки.
Чи передадуть танки
Повідомили, що Бельгія не поставлятиме танки, хоча це одне з найгостріших питань української армії.
У Міноборони Бельгії зазначили, що не знайшли жодного робочого танка. За словами Александра Де Кроо, попит на бойову авіацію Бельгії не передавали.