Туди увійде армійська техніка, гвинтівки, зенітні установки та патрони. Про це завив прем'єр-міністр Александра Де Кроо. Крім того, Бельгія відправить гуманітарну допомогу на суму 69 мільйонів євро.

До речі Те, що відбуватиметься в Україні протягом наступних місяців, буде вирішальним, – Пентагон

Чиновник нагадав, що загалом країна вже надала Україні 146 мільйонів євро військової допомоги. Сьогодні Рада схвалила новий пакет на 92 мільйони.

Що відправить Бельгія

Анонсували, що Бельгія відправить в Україну AMRAAM – це удосконалені ракети повітря – повітря середньої дальності.

Також надішле легку протитанкова зброю LAW і протитанкові гранати. Крім того, відправлять кулемети та автоматичні гвинтівки типу "Шрам".

Україна отримає гранати, боєприпаси, зенітні ракети та протитанкові гармати, техніку, зокрема легку бронетехніку.

Міноборони також відправить пальне та забезпечить навчання українських військових.

Частина цього надійде із запасів бельгійської оборони, решту закуплять у бельгійської збройової промисловості.

Точну кількість зброї та техніки не розголошують з міркувань безпеки.

Чи передадуть танки

Повідомили, що Бельгія не поставлятиме танки, хоча це одне з найгостріших питань української армії.

У Міноборони Бельгії зазначили, що не знайшли жодного робочого танка. За словами Александра Де Кроо, попит на бойову авіацію Бельгії не передавали.