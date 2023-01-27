Об этом во время слушаний в комитете иностранных дел Сената США заявила помощник министра обороны США по делам международной безопасности Селеста Уолландер, сообщает 24 Канал.

Обратите внимание США планируют прислать Украине усовершенствованную версию Abrams, – Пентагон

Ближайшие месяцы могут быть решающими

Селеста Уолландер отметила, что сейчас США концентрируются на оказании помощи Украине для защиты ее народа и территорий. В то же время, помощница главы Пентагона подчеркнула, что в ближайшее время могут произойти решающие события этой войны.

То, что произойдет в течение нескольких следующих месяцев, может оказаться решающим. И мы концентрируем внимание на предоставлении Украине военных средств, которые ей необходимы для защиты своего народа и территории.

– подчеркнула Волландер.

Чиновник также отметила, что сейчас Россия убедилась в том, что США и союзники серьезно настроены на поддержку Украины в долгосрочной перспективе.

Отдельно Волландер подчеркнула, что США не зафиксировали каких-либо свидетельств того, что оружие, предоставленное Украине, переправляется за его пределы.

Украина может не получить американские танки к весеннему контрнаступлению

На этих же слушаниях представитель Госдепа Виктория Нуланд заявила, что танки Abrams, которые США предоставляют Украине, очень сложны. Несмотря на то, что президент Джо Байден 25 января объявил о предоставлении этой техники Украине, подготовка к их отправке может занять время. Поэтому чиновник отметила, что эти танки Украина до весеннего контрнаступления может не получить.

В то же время заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх во время брифинга сообщила, что Вашингтон планирует передать Украине танки усовершенствованные M1A2 Abrams, которых на складах нет. Модификацию танков собирают на заводе General Dynamics в Огайо. Этот завод может производить 12 танков в месяц, но линия сейчас полна новых заказов на танки для Тайваня и Польши. Поэтому пока вопрос сроков изготовления танков для Украины открыт. Однако пока завод будет собирать танки, США будут проводить учения украинских военных.

Кроме того, издание polatico со ссылкой на источники сообщило, что танки поступят Украине без секретной брони из обедненного урана, поскольку законодательство США запрещает предоставление оружия за границу с секретными технологиями, поскольку они могут попасть во вражеские руки. Стоит отметить, что это не первый случай, когда США перед отправкой в Украину изымают секретные элементы по вооружению. Поэтому эта практика не нова.