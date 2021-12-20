Больше всего столкновений произошло в парке Пятидесятилетия, который рядом с официальными учреждениями Евросоюза. Правоохранители применили против демонстрантов слезоточивый газ и водометы.

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Задержали более 50 человек

В полицейские отделения повезли не менее 55 человек. Правоохранители отметили, что акция в основном проходила мирно. Однако небольшая группа активистов умышленно провоцировала столкновения со стражами порядка.

Один из протестующих оказался в больнице. О большем количестве пострадавших пока неизвестно. Интересно, что данные по количеству протестующих существенно отличаются. Полиция говорит о 3 500 человек, а организаторы – аж о 50 тысячах.

Смотрите видео столкновений в Брюсселе:

Что известно о протестах в Бельгии:

На протесты бельгийцы выходят уже третьи выходные подряд.

Демонстрантам не нравится намерение ввести принудительную вакцинацию против коронавируса для медицинских работников.

Также участников акций возмущает запрет невакцинированным посещать заведения общественного питания.

Для этого является обязательным отрицательный результат ПЦР-теста или сертификат о вакцинации.

Уже в начале декабря акция тоже прошла с масштабными беспорядками. Правоохранители тоже применяли водометы и слезоточивый газ.

Смотрите в "Теории заговора" о том, кто стоит за антивакцинаторами в Европе: