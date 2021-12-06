В итоге мирной акция не являлась. Демонстрации переросли в беспорядки, силовики применили против митингующих газ и водометы.
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Антикарантинные протесты снова вспыхнули в Брюсселе
Об акции против карантинных ограничений в Брюсселе было известно заранее – организаторы анонсировали ее не воскресенье, 5 декабря. Они требовали "демократического, а не диктаторского" подхода к разрешению пандемического кризиса.
Конечно, надеялись организаторы и на то, что в этот раз акция будет мирной. Напомним, предыдущие митинги (например, 21 ноября) завершились насилием и беспорядками.
Но и на этот раз избежать подобного не удалось:
- Некоторые участники начали проявлять агрессию к правоохранителям (бросали в них мусор и петарды).
- В ответ те применили водометы и слезоточивый газ.
- Причем это все началось уже тогда, когда большинство демонстрантов разошлись – осталась какая-то сотня.
- Впрочем, как ни удивительно, ни пострадавших, ни задержанных в итоге не было.
Мирный митинг, к сожалению, таки перерос в столкновение с правоохранителями / Фото АР
Полиции пришлось применить водометы и слезоточивый газ к самым активным / Фото АР
Заметьте:
- В Киеве антивакцинаторы тоже устраивали митинги в конце ноября. Тогда полиция ужесточала меры безопасности и перекрывала центр столицы.
- В то же время и Европу накрывали массовые антивакцинаторские протесты. Кто за ними стоит – разбирались в WTF на 24 канале.
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