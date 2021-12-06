У підсумку мирною акція не була. Демонстрації переросли у заворушення, силовики застосували проти мітингарів газ та водомети.

Щодо України Чи законні мітинги антивакцинаторів і чи треба їх розганяти: Ляшко пояснив свою позицію

Антикарантинні протести знову спалахнули у Брюсселі

Про акцію проти карантинних обмежень у Брюсселі було відомо заздалегідь – організатори анонсували її не неділю, 5 грудня. Вони вимагали "демократичного, а не диктаторського" підходу до розвязання пандемічної кризи.

Звісно, сподівалися організатори й на те, що цього разу акція буде мирною. Нагадаємо, попередні мітинги (як-от 21 листопада) завершилися насильством та заворушеннями.

Та й цього разу уникнути схожого не вдалося:

Деякі учасники почали виявляти агресію до правоохоронців (кидали у них сміття та петарди).

У відповідь ті застосували водомети та сльозогінний газ.

Причому це все почалося вже тоді, коли більшість демонстрантів розійшлися – залишилася якась сотня.

Утім, як на диво, ані постраждалих, ані затриманих у підсумку не було.



Мирний мітинг, на прикрість, таки переріс у зіткнення з правоохоронцями / Фото АР



Поліції довелося застосувати водомети та сльозогінний газ до найактивніших / Фото АР

Що не подобається учасникам протестів у Бельгії? Заяви влади про обов'язкову вакцинацію, повернення обов'язкового маскового режиму, дистанційної роботи, а особливо – закриття шкіл та заборона корпоративів (а Різдво та Новий рік же ж на носі).

Зауважте:

У Києві антивакцинатори теж влаштовували мітинги наприкінці листопада. Тоді поліція посилювала заходи безпеки та перекривала центр столиці.

В той самий час і Європу накривали масові антивакцинаторські протести. Хто за ними стоїть – розбиралися у WTF на 24 каналі.

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