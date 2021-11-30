Відповідальні за протести органи місцевого самоврядування, – Ляшко

Протести антивакцинаторів заборонені законом про захист населення від інфекційних хвороб, а також постановою про карантин. Про це міністр охорони здоров'я заявив у інтерв'ю.

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Зони відповідальності чітко прописані. Органи місцевого самоврядування відповідальні,

– наголосив міністр.

Він додав, що правоохоронці часто складають адмінпротоколи та відкривають кримінальні справи щодо порушників.

Ляшко наголосив, що антивакцинаторський рух в Україні та світі фінансують з Росії. "Це вже неодноразово доведено. Тут є спеціальні органи, які точно розберуться", – підкреслив очільник МОЗ.

Що відомо про протести антивакцинаторів в Україні

Востаннє противники вакцинації проти коронавірусу вийшли на акцію 24 листопада.

Тоді у деяких учасників помітили банери з QR-кодами, які вели на сайт путінської партії "Єдина Росія".

Самі активісти пояснили, що взяли зображення QR-коду з інтернету. Вони буцімто хотіли висловити свою незгоду з антиукраїнською політикою "Єдиної Росії".

Зверніть увагу! За добу 29 листопада щеплення проти коронавірусу зробили 226 059 українців, з них 71 124 осіб вакцинувалися вперше. Повністю імунізовані в Україні 11 122 635 людей.