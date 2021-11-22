Попередньо відомо, що на протест прийшло орієнтовно 35 тисяч людей. Про це повідомляє видання з посиланням та місцеву поліцію.

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У Бельгії на COVID-протестах постраждали люди

Десятки тисяч людей вийшли на демонстрацію в центрі Брюсселя в неділю (мовиться про 21 листопада – 24 канал) на знак протесту проти посилених COVID-обмежень, введених урядом Бельгії, щоб протистояти останньому сплеску випадків коронавірусу,

– мовиться у повідомленні.

Спочатку люди виконали антифашистську пісню "Bella Ciao", тримали у руках написи "Разом за свободу" і кричали "Свобода! Воля! Свобода!". Вони вирушили до штаб-квартири Євросоюзу.

За даними поліції, демонстрація переросла в насильство тоді, коли мітингувальники:

почали закидати в поліцейських камінням;

трощити автомобілі;

підпалювати сміттєві баки.

У відповідь правоохоронці застосували сльозогінний газ та водомети.

Протести проти COVID-обмежень пройшли у Бельгії: дивіться відео

Мирний протест переріс у сутички з поліцією: дивіться відео

Люди палили сміттєві баки та кидали каміння: дивіться відео

Майже пів сотні людей затримала поліція

Речниця поліції Ільзе Ван Де Кере розповіла, що 42 протестувальників затримали, а двох арештували за звинуваченнями в насильницьких діях.

У зіткненнях постраждали троє поліцейських і один демонстрант,

– розповіла речниця.

Попередньо відомо, що люди також виступали проти рекомендації уряду вакцинуватись.

Окрім того, вони вийшли на протест насамперед тому, що влада Бельгії вирішила у обов'язковому порядку повернути людей майже на повну дистанційну роботу (з виключенням одного дня в тиждень) та запровадити масковий режим з 10-річного віку.

Люди протестували проти запровадження COVID-обмежень / Фото АР

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