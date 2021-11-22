Попередньо відомо, що на протест прийшло орієнтовно 35 тисяч людей. Про це повідомляє видання з посиланням та місцеву поліцію.
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У Бельгії на COVID-протестах постраждали люди
Десятки тисяч людей вийшли на демонстрацію в центрі Брюсселя в неділю (мовиться про 21 листопада – 24 канал) на знак протесту проти посилених COVID-обмежень, введених урядом Бельгії, щоб протистояти останньому сплеску випадків коронавірусу,
– мовиться у повідомленні.
Спочатку люди виконали антифашистську пісню "Bella Ciao", тримали у руках написи "Разом за свободу" і кричали "Свобода! Воля! Свобода!". Вони вирушили до штаб-квартири Євросоюзу.
За даними поліції, демонстрація переросла в насильство тоді, коли мітингувальники:
- почали закидати в поліцейських камінням;
- трощити автомобілі;
- підпалювати сміттєві баки.
У відповідь правоохоронці застосували сльозогінний газ та водомети.
Протести проти COVID-обмежень пройшли у Бельгії: дивіться відео
Мирний протест переріс у сутички з поліцією: дивіться відео
Люди палили сміттєві баки та кидали каміння: дивіться відео
Майже пів сотні людей затримала поліція
Речниця поліції Ільзе Ван Де Кере розповіла, що 42 протестувальників затримали, а двох арештували за звинуваченнями в насильницьких діях.
У зіткненнях постраждали троє поліцейських і один демонстрант,
– розповіла речниця.
Попередньо відомо, що люди також виступали проти рекомендації уряду вакцинуватись.
Окрім того, вони вийшли на протест насамперед тому, що влада Бельгії вирішила у обов'язковому порядку повернути людей майже на повну дистанційну роботу (з виключенням одного дня в тиждень) та запровадити масковий режим з 10-річного віку.
Люди протестували проти запровадження COVID-обмежень / Фото АР
Коротко про останні COVID-протести
- 20 листопада десятки тисяч людей, після того, як уряд оголосив загальнонаціональний локдаун, вийшли на протестний марш у столиці Австрії Відні.
- 19 листопада в місті Роттердам, що у Нідерландах, люди вийшли на протест. Вони виступали проти обмежувальних антикоронавірусних заходів.
- 13 листопада у кількох великих містах Італії люди знову вийшли на протест проти COVID-обмежень та запровадження обов'язкових "зелених паспортів". Деякі були навіть проти обов'язкової вакцинації від коронавірусу.