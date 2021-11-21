Влада пояснила необхідність такого кроку нагальною потребою стримати стрімке зростання поширення коронавірусної інфекції. Та багатьом австрійцям це однак не сподобалося.
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Антикарантинні протести у Відні: чому почалися та як відбувалися
Уряд Австрії оголосив загальнонаціональний локдаун для запобігання поширення коронавірусу з понеділка, 22 листопада. У суботу, ще до початку його дії, тисячі австрійців вийшли на вулиці столиці країни Відня, опротестовуючи такий крок.
- Австрійська влада наголосила, що зростання смертності від коронавірусу утричі в останні дні та перевантаження лікарень не залишає вибору. Локдаун вводять на 10 або 20 днів, залежно від епідемічної ситуації.
- Також в Австрії запровадять обов'язкові щеплення проти коронавірусу для всіх громадян з 1 лютого, бо показник вакцинації (66%) є одним із найнижчих у Західній Європі.
Суботній протестний марш у Відні відзначився плакатами з висміюванням канцлера Александера Шалленберга, бійками з поліцією, затриманнями, застосуванням фаєрів, перцевих балончиків та водометів.
Тисячі мешканців Відня вийшли на марш проти карантинних обмежень / Фото з твітера ANNA LUGIANO
За офіційними даними, у мітингу взяли участь 35 тисяч людей, порядок охороняли 1300 правоохоронців.
Зверніть увагу:
- Схожі заходи, але не настільки масові, відбувалися й у Швейцарії, Хорватії, Італії, Північній Ірландії та Нідерландах (особливо жорстко – у Роттердамі).
- Людям не подобаються обмеження свобод та запровадження обов’язкових пропусків (з вакцинацією чи негативним тестом на COVID-19) у ресторани, на спортивні заходи тощо.