Влада пояснила необхідність такого кроку нагальною потребою стримати стрімке зростання поширення коронавірусної інфекції. Та багатьом австрійцям це однак не сподобалося.

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Антикарантинні протести у Відні: чому почалися та як відбувалися

Уряд Австрії оголосив загальнонаціональний локдаун для запобігання поширення коронавірусу з понеділка, 22 листопада. У суботу, ще до початку його дії, тисячі австрійців вийшли на вулиці столиці країни Відня, опротестовуючи такий крок.

Австрійська влада наголосила, що зростання смертності від коронавірусу утричі в останні дні та перевантаження лікарень не залишає вибору. Локдаун вводять на 10 або 20 днів, залежно від епідемічної ситуації.

Також в Австрії запровадять обов'язкові щеплення проти коронавірусу для всіх громадян з 1 лютого, бо показник вакцинації (66%) є одним із найнижчих у Західній Європі.

Суботній протестний марш у Відні відзначився плакатами з висміюванням канцлера Александера Шалленберга, бійками з поліцією, затриманнями, застосуванням фаєрів, перцевих балончиків та водометів.



Тисячі мешканців Відня вийшли на марш проти карантинних обмежень / Фото з твітера ANNA LUGIANO

За офіційними даними, у мітингу взяли участь 35 тисяч людей, порядок охороняли 1300 правоохоронців.

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