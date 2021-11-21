Власти объяснили необходимость такого шага неотложной потребностью сдержать стремительный рост распространения коронавирусной инфекции. Но многим австрийцам это не понравилось.

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Антикарантинные протесты в Вене: почему начались и как происходили

Правительство Австрии объявило общенациональный локдаун для предотвращения распространения коронавируса с понедельника, 22 ноября. В субботу, еще до начала его действия, тысячи австрийцев вышли на улицы столицы страны Вены, опротестовывая такой шаг.

Австрийские власти подчеркнули, что рост смертности от коронавируса в три раза в последние дни и перегрузка больниц не оставляет выбора. Локдаун вводят на 10 или 20 дней в зависимости от эпидемической ситуации.

Также в Австрии введут обязательные прививки против коронавируса для всех граждан с 1 февраля, поскольку показатель вакцинации (66%) является одним из самых низких в Западной Европе.

Субботний протестный марш в Вене отметился плакатами с высмеиванием канцлера Александера Шалленберга, драками с полицией, задержаниями, применением файеров, перечных баллончиков и водометов.



Тысячи жителей Вены вышли на марш против карантинных ограничений / Фото с твиттера ANNA LUGIANO

По официальным данным, в митинге приняли участие 35 тысяч человек , порядок охраняли 1300 правоохранителей.

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