Власти объяснили необходимость такого шага неотложной потребностью сдержать стремительный рост распространения коронавирусной инфекции. Но многим австрийцам это не понравилось.
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Антикарантинные протесты в Вене: почему начались и как происходили
Правительство Австрии объявило общенациональный локдаун для предотвращения распространения коронавируса с понедельника, 22 ноября. В субботу, еще до начала его действия, тысячи австрийцев вышли на улицы столицы страны Вены, опротестовывая такой шаг.
- Австрийские власти подчеркнули, что рост смертности от коронавируса в три раза в последние дни и перегрузка больниц не оставляет выбора. Локдаун вводят на 10 или 20 дней в зависимости от эпидемической ситуации.
- Также в Австрии введут обязательные прививки против коронавируса для всех граждан с 1 февраля, поскольку показатель вакцинации (66%) является одним из самых низких в Западной Европе.
Субботний протестный марш в Вене отметился плакатами с высмеиванием канцлера Александера Шалленберга, драками с полицией, задержаниями, применением файеров, перечных баллончиков и водометов.
Тысячи жителей Вены вышли на марш против карантинных ограничений / Фото с твиттера ANNA LUGIANO
По официальным данным, в митинге приняли участие 35 тысяч человек, порядок охраняли 1300 правоохранителей.
Обратите внимание:
- Сходные мероприятия, но не столь массовые, происходили и в Швейцарии, Хорватии, Италии, Северной Ирландии и Нидерландах (особенно жестко – в Роттердаме).
- Людям не нравится ограничение свобод и введение обязательных пропусков (с вакцинацией или отрицательным тестом на COVID-19) в рестораны, на спортивные мероприятия и тому подобное.