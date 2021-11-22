Предварительно известно, что на протест пришло ориентировочно 35 тысяч человек. Об этом сообщает издание со ссылкой на местную полицию.
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В Бельгии на COVID-протестах пострадали люди
Десятки тысяч человек вышли на демонстрацию в центре Брюсселя в воскресенье (говорится о 21 ноября – 24 канале) в знак протеста против усиленных COVID-ограничений, введенных правительством Бельгии, чтобы противостоять последней вспышке случаев коронавируса.
– говорится в сообщении.
Сначала люди исполнили антифашистскую песню "Bella Ciao", держали в руках надписи "Вместе за свободу" и кричали "Свобода! Воля! Свобода!" Они отправились в штаб-квартиру Евросоюза.
По данным полиции, демонстрация переросла в насилие тогда, когда митингующие:
- начали забрасывать полицейских камнями;
- крушить автомобили;
- поджигать мусорные баки.
В ответ правоохранители применили слезоточивый газ и водометы.
Протесты против COVID-ограничений прошли в Бельгии: смотрите видео
Мирный протест перерос в столкновения с полицией: смотрите видео
Люди жгли мусорные баки и бросали камни: смотрите видео
Почти полсотни человек задержала полиция
Пресс-секретарь полиции Ильзе Ван Де Кере рассказала, что 42 протестующих задержали, а двоих арестовали по обвинениям в насильственных действиях.
В столкновениях пострадали трое полицейских и один демонстрант,
– рассказала спикер.
Предварительно известно, что люди также выступали против рекомендации правительства вакцинироваться.
Кроме того, они вышли на протест прежде всего потому, что власти Бельгии решили в обязательном порядке вернуть людей почти на полную дистанционную работу (с исключением одного дня в неделю) и ввести масочный режим с 10-летнего возраста.
Люди протестовали против введения COVID-ограничений / Фото АР
Коротко о последних COVID-протестах
- 20 ноября десятки тысяч человек после того, как правительство объявило общенациональный локдаун, вышли на протестный марш в столице Австрии Вене.
- 19 ноября в городе Роттердам в Нидерландах люди вышли на протест. Они выступали против ограничительных антикоронавирусных мер.
- 13 ноября в нескольких крупных городах Италии люди снова вышли на протест против COVID-ограничений и введения обязательных "зеленых паспортов". Некоторые были даже против обязательной вакцинации от коронавируса.