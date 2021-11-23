Начнем с Австрии. В субботу, 20 ноября, на улицы Вены вышли около 40 тысяч протестующих, которые выражали свой гнев на решение австрийского правительства объявить новый карантин для непривитых.

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Властям Австрии надоели заигрывания

Правительство Австрии показало, что ему надоели заигрывания с антивакцинаторами. Потому еще в прошлый понедельник, 15 ноября, приняли решение о полной изоляции всех, кто так и не решился вакцинироваться.

Уже неделю всем "антиваксам" в Австрии разрешено выходить из дому только за продуктами и в больницу. В остальных случаях они должны сидеть дома.

Но в минувшую пятницу, 19 ноября, в правительстве Австрии пошли еще дальше и объявили о так называемом "мандате на вакцинацию". То есть вакцинация становится не добровольной, а обязательной, если вы хотите жить обычной жизнью.

Норма об обязательной вакцинации должна вступить в силу в феврале. Но, что самое интересное – положение об обязательной вакцинации в Австрии даже подумывают закрепить в Конституции страны.

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Зачинщиками протестов оказались праворадикальные партии

Казалось бы, такая мера оправдана, ведь в среднем в сутки в Австрии выявляют около 15 тысяч новых больных и страна готовится к очередному локдауну. И всё это из-за того, что больше трети населения отказывается делать вакцину. Но, всё равно, это вызвало волну протестов.

Но всё же главными зачинщиками протестов оказались оппозиционные праворадикальные партии, которые заявили, что такое решение правительства – это диктатура в чистом виде.



Жители Вены вышли на марш против карантинных ограничений / Фото с твиттера ANNA LUGIANO

Как бы там ни было, но 40 тысяч человек в субботу заполонили Вену. Пока было светло, протесты были мирными, но как только стемнело между протестующими и полицией вспыхнули столкновения.

Партия зарабатывает голоса среди адептов теории заговора

Как сообщили в полиции, организаторами протеста оказались популистская партия "Свободы", которая всю пандемию заявляет, что карантины и вакцинация это зло. Тем самым зарабатывая себе голоса избирателей среди адептов теорий заговора. Более того, по данным полиции, эта партия еще и организовала доставку митингующих из соседней Германии.

В Нидерландах частичный локдаун

Подобная, но более радикальная обстановка наблюдалась на выходных и в Нидерландах. В этой стране власть объявила частичный локдаун – бары и рестораны закрываются не позднее 20:00, а магазины работают лишь до 18:00.

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Кроме того, власти Нидерландов запретили запускать новогодние фейерверки, чтобы спасатели были заняты в первую очередь спасением ковидных больных. Об обязательной массовой вакцинации здесь только размышляют.

Протестующие забрасывали полицию камнями

Но, тем не менее, даже такие ограничения вызвали массовое недовольство. Сразу в 3 городах все выходные было неспокойно – в Амстердаме, Бреде и Роттердаме вышли тысячи недовольных локдауном.



В Роттердаме протестующие поджигали автомобили / Фото з твиттера Niels Groeneveld

Но, в отличие от Австрии, протестующие поджигали велосипеды, скутеры и полицейские автомобили, забрасывали полицейских камнями и коктейлями молотова, крушили витрины и запускали фейерверки. Полиция, в свою очередь, была вынуждена применить оружие и водометы.

Мэр Амстердама уже назвал протесты "оргией насилия". Но здесь есть интересный факт – полиция сообщила, что только в субботу, 20 ноября, задержала 50 протестующих и половина из них оказались несовершеннолетними.

Итальянский урок для всех

В то же самое время протесты прошли и в Италии. Но здесь всё пошло не совсем по сценарию антивакцинаторов, и это должно стать уроком для Австрии и Нидерландов.

Зайду издалека. В октябре 2021 года в Италии прошли масштабные акции протеста против введения так называемых Green pass, то есть пропусков для вакцинированных, по которым можно было попасть в кафе, ТРЦ или музей. Тогда за протестами стояли 2 неофашистских группировки.

Но прошел месяц и эти же движения попытались повторить протестный успех октября. Но в Риме собралось всего пару тысяч "корона скептиков", а в Милане колона протестующих даже не дошла до главной площади, где планировался протест.

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79% населения Италии уже вакцинированы

И эта ситуация показала, что "корона скептики" в Италии это единицы, в то время как 79% населения уже вакцинированы. А в пятницу, 19 октября, началась волна массового введения третьей, бустерной дозы вакцины.



В Милане и Риме тысячи людей протестовали против COVID-сертификатов / Коллаж 24 канала

Более того, оказалось что введение Green pass в прошлом месяце, без которого в бар не попадешь, побудило молодежь вакцинироваться. Оказалось, что на сегодняшний день, итальянцев в возрасте от 19 до 29 лет, которые получили 2 дозы вакцины – 84%. Это наивысший показатель в Европе.

Поэтому можно констатировать, что большинство протестов против вакцинации, как правило, спровоцированы популистскими политическими движениями, которые таким образом набивают себе баллы.

А зная историю протестов в Украине и Молдове, не исключаю, что к этому причастны и пророссийские элементы.