Несколько акции завершились массовыми столкновениями. Подробнее о протестах в разных странах Европы – читайте далее.

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Митинг в Австрии

Митинги состоялись в целом ряде городов ЕС. В Австрии накануне общенационального локдауна на улицы Вены вышли до 40 тысяч граждан. Они выступали против жестких карантинных ограничений, принятых правительством.



В Австрии митинги из-за карантина / Фото из твитера ANNA LUGIANO

Уже с 22 ноября в Австрии закрыты все торговые заведения, кроме тех, что продают товары первой необходимости. Людей отправили на дистанционную работу. Они могут выходить на улицу только для того, чтобы купить еду или лекарства, а также на один час на прогулку.

Подробнее На фоне объявления локдауна в Вене начались массовые протесты

А еще правительство планирует одобрить обязательную вакцинацию от COVID-19 С февраля 2022 года. Митингующие держали в руках плакаты с лозунгами "Нет фашизму!" и "Диктатура не пройдет!". Между протестующими и правоохранителями произошли столкновения. Несколько активистов задержали.

Протесты в Брюсселе

В Брюсселе митинговали около 35 тысяч граждан. Таким образом бельгийцы выразили свое недовольство действиями властей в преодолении пандемии COVID-19. В то время, пока бельгийские власти не идут на жесткий карантин.

Сейчас ограничения касаются только невакцинированных. Они не могут посещать:

торговые центры;

рестораны;

кинотеатры;

спортивные залы.

Протест в Брюсселе сначала проходил мирно. Позже часть радикально настроенных митингующих начала швырять в сторону полиции бутылки и камни. Правоохранители ответили слезоточивым газом и водометами.

"Мы требуем нашу свободу. Мы не поддерживаем то, что нам навязывают вакцинацию, то, что не можем работать там, где хотим. Это не свобода и это неприемлемо. Мы живем в Западной Европе и хотим быть свободными", – заявила антивакцинатор из Брюсселя Эвелин Денес.

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Митинги в крупных городах Нидерландов

Самые горячие протесты прошли в Нидерландах. Там граждане протестовали в большинстве крупных городов: Амстердаме, Роттердаме, Гааге, Рурмонде, Урку. Люди недовольны введенными правительством ограничениями. Хотя пока о новом локдауне не говорится.

Чтобы сдержать распространение инфекции, правительство ввело частичный комендантский час. С субботы торговые центры обязали закрываться в 18, а рестораны, бары, кафе и развлекательные заведения – в 20. Восстановили обязательное ношение защитной маски в общественных местах.



Протесты в Нидерландах / Фото из твитера RSI News

Кроме того, там действует система сертификатов вакцинации для входа в рестораны, бары, развлекательные заведения. На протестах граждане требовали от властей не разделять общество на вакцинированных и не вакцинированных. И не вводить обязательную иммунизацию.

Сначала акции проходили мирно. Но под вечер в Гааге, Амстердаме, Роттердаме ситуация обострилась. Часть радикально настроенных митингующих начала крушить ограждения и поджигать полицейские машины.

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Правоохранители применили к радикалам слезоточивый газ и водометы. В столкновениях 7 копов получили травмы. Около полусотни митингующих задержали.

Между тем во Всемирной организации здравоохранения выразили беспокойство из-за стремительного роста случаев заражения коронавирусом в Европе. Там предупреждают, что к марту 2022 года коварная инфекция может унести жизни половины миллиона европейцев.