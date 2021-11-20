Мирное мероприятие переросло в драки с полицией. Правоохранители применила водометы и другие специальные средства. На видео, публиковавшихся в сети очевидцы, слышны выстрелы и крики.

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Масштабные протесты в Роттердаме: что произошло

Пока что в Роттердаме хаос, достоверных сведений практически нет. Известно, что люди 19 числа вышли на протест из-за введения в стране новых антикоронавирусных ограничений, анонсированных на 4 декабря.

Акция должна была быть мирной, но случилось иначе. Полиция говорит, что вынуждена была применить табельное оружие и произвела несколько упреждающих выстрелов.

Видео, публикуемые в сети очевидцами, свидетельствуют о пожарах, поджогах полицейских авто, велосипедов, применении водометов, драках с правоохранителями и тому подобном.

В результате всего этого точно есть травмированные, но никто не готов назвать их количество. В городе закрыли железнодорожный вокзал и несколько станций метро.



Протесты в Роттердаме вспыхнули 19 ноября / Фото с твиттера La Afro vita



Полиция применила водометы / Фото с твиттера Niels Groeneveld



Протестующие использовали файеры и жгли полицейские авто / Фото с твиттера RSI News



Акция должна была быть мирной, но сложилось иначе / Фото с твиттера Tgcom24



В результате протестов точно есть травмированные, но сколько – неизвестно / Фото с твиттера ANP



Сейчас в городе хаос, больше подробностей будет потом / Фото с твиттера BNN

Какое именно новшество больше всего не понравилось нидерландцам? Речь идет о замене системы 3G на систему 2G. То есть, только люди, выздоровевшие от COVID-19 и вакцинированные против этой болезни, без ограничений смогут посещать, например, бары и рестораны. А вот отрицательные тесты на коронавирус будут действовать лишь 24 часа.

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