Об этом 24 Канал пишет со ссылкой на Politico. Трамп готов настроить Украину на долгосрочное мирное соглашение с Россией после трех лет войны.

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Украина и США могут возобновить дружеские отношения

Инсайдеры из администрации Трампа в очередной раз подчеркнули, что Украине нужно дальше вместе работать с Соединенными Штатами. Речь идет, частности, о заключении соглашения о предоставлении американским компаниям половины собственности на украинские редкоземельные минералы. В то же время "словесные войны" между президентами не принесут Киеву никакой пользы.

Им пришлось на трудном пути усвоить, что публичная критика Трампа будет иметь серьезные последствия. В партии есть небольшое, но громкое крыло, которое является очень антиукраинским. Но внутри много тех, кто все еще проукраинский. Слова Трампа только подливает масла в огонь,

– сказал один из высокопоставленных чиновников США.

По словам политиков, публичные обвинения со стороны Трампа являются тактикой ведения переговоров, несмотря на то, что она, вероятно, уменьшает доверие Европейского Союза к США.

Почему США настаивают на подписании соглашения о редкоземельных металлах

Напомним, что Дональд Трамп хочет заключить с Киевом соглашение о полезных ископаемых как компенсацию за помощь от США на миллиарды долларов. Украина, в свою очередь, хочет получить за это гарантии безопасности – если не членство в НАТО, то предоставление большего количества военной помощи.

Владимир Зеленский сказал, что отклонил соглашение, когда команда Трампа впервые ее предложила, поскольку она "не готова защищать наши интересы". Однако советник по вопросам национальной безопасности Майк Уольц отметил, что соглашение между США и Украиной о совместном инвестировании будет "лучшей гарантией безопасности, на которую они могут надеяться".