Мирний захід переріс у бійки з поліцією. Правоохоронці застосували водомети та інші спеціальні засоби. На відео, які публікували у мережі очевидці, чутно постріли та крики.

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Масштабні протести у Роттердамі: що сталося

Наразі у Роттердамі хаос, достовірних відомостей практично немає. Відомо, що люди 19 числа вийшли на протест через запровадження у країні нових антикоронавірусних обмежень, анонсованих на 4 грудня.

Акція мала б бути мирною, але сталося інакше. Поліція каже, що змушена була застосувати табельну зброю та здійснила кілька попереджувальних пострілів.

Відео, публіковані у мережі очевидцями, свідчать про пожежі, підпали поліцейський авто, велосипедів, застосування водометів, бійки з правоохоронцями тощо.

Унаслідок всього цього точно є травмовані, але ніхто не готовий назвати наразі їхню кількість. У місті закрили залізничний вокзал та кілька станцій метро.



Протести у Роттердамі спалахнули 19 листопада / Фото з твітера La Afro vita



Поліція застосувала водомети / Фото з твітера Niels Groeneveld



Протестувальники використовували фаєри та палили поліцейські авто / Фото з твітера RSI News



Акція мала б бути мирною, але склалося інакше / Фото з твітера Tgcom24



Унаслідок протестів точно є травмовані, але скільки – невідомо / Фото з твітера ANP



Зараз у місті хаос, більше подробиць буде згодом / Фото з твітера BNN

Яке саме нововведення найбільше не сподобалося нідерландцям? Мовиться про заміну системи 3G на систему 2G. Тобто, тільки люди, які одужали від COVID-19, і які вакциновані проти цієї хвороби, зможуть без обмежень відвідувати, наприклад, бари та ресторани. А негативні тести на коронавірус діятимуть тільки 24 години.

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