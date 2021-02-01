В Брюсселе мужчина с ножом напал на пассажиров метро: есть пострадавшие – видео
В Брюсселе 1 января мужчина с ножом напал на людей, которые находились в метро. Известно о по меньшей мере, 5 пострадавших.
Источник: RTL info
Инцидент в столице Бельгии произошел около 16:00 на станции метро "Западный вокзал".
Читайте также Во Франции мужчина выбросил коробку с отрезанной головой: видео
Детали инцидента в метро Брюсселя
- Пока неизвестно в каком состоянии находятся пострадавшие.
- Один из очевидцев рассказал, что злоумышленник вонзил нож в горло женщины.
- Нападавшего задержали правоохранители.
- В полиции отметили, что это не был террористический акт.
Я вдруг услышал, как кто-то кричит. Я увидел человека, который втыкает нож в горло женщины. Было паническое движение. Мы не знали, что делать. Женщина истекала кровью. Затем прибыла полиция, и нас эвакуировали,
– рассказал очевидец происшествия.
По данным СМИ, инцидент произошел на станции метро, которая расположена в "исламском квартале" Моленбек-Сен-Жан.
В Брюсселе мужчина напал на людей в метро: видео
Поделиться новостью