В Брюсселе 1 января мужчина с ножом напал на людей, которые находились в метро. Известно о по меньшей мере, 5 пострадавших.

Источник: RTL info

Инцидент в столице Бельгии произошел около 16:00 на станции метро "Западный вокзал".

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Детали инцидента в метро Брюсселя

Пока неизвестно в каком состоянии находятся пострадавшие.

Один из очевидцев рассказал, что злоумышленник вонзил нож в горло женщины.

Нападавшего задержали правоохранители.

В полиции отметили, что это не был террористический акт.

Я вдруг услышал, как кто-то кричит. Я увидел человека, который втыкает нож в горло женщины. Было паническое движение. Мы не знали, что делать. Женщина истекала кровью. Затем прибыла полиция, и нас эвакуировали,

– рассказал очевидец происшествия.

По данным СМИ, инцидент произошел на станции метро, ​​которая расположена в "исламском квартале" Моленбек-Сен-Жан.

В Брюсселе мужчина напал на людей в метро: видео