Во Франции мужчина выбросил коробку с отрезанной головой: видео
Во французском городе Тулон 1 февраля случился жуткий инцидент. Из окна здания упала картонная коробка, внутри которой была голова человека.
Источник: Var-Matin
Трагедия случилась около 14:30 на улице Кур-Лафает в центре города.
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Что случилось в Тулоне
- Коробку с отрубленной головой обнаружили прохожие.
- В 15:00 на место происшествия прибыли спецназовцы и спасатели.
- Подозреваемый появился в окне квартиры. Руки предполагаемого злоумышленника были в крови.
- Силовики выломали дверь в квартиру мужчины, за которыми тот забаррикадировался. Он находился там сам и без оружия. Правоохранители задержали злоумышленника.
- По данным СМИ, подозреваемому – 40 лет, а голова, которая лежала в коробке, принадлежит бездомному, который якобы проживал в той квартире.
Заметим, в результате спецоперации правоохранители перекрыли центр Тулона.
Смотрите видео задержания мужчины в Тулоне:
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