Во французском городе Тулон 1 февраля случился жуткий инцидент. Из окна здания упала картонная коробка, внутри которой была голова человека.

Источник: Var-Matin Трагедия случилась около 14:30 на улице Кур-Лафает в центре города. Читайте также В Киеве нашли мужчину, который в новогоднюю ночь убил человека на Андреевском спуске Что случилось в Тулоне Коробку с отрубленной головой обнаружили прохожие.

В 15:00 на место происшествия прибыли спецназовцы и спасатели.

Подозреваемый появился в окне квартиры. Руки предполагаемого злоумышленника были в крови.

Силовики выломали дверь в квартиру мужчины, за которыми тот забаррикадировался. Он находился там сам и без оружия. Правоохранители задержали злоумышленника.

По данным СМИ, подозреваемому – 40 лет, а голова, которая лежала в коробке, принадлежит бездомному, который якобы проживал в той квартире. Заметим, в результате спецоперации правоохранители перекрыли центр Тулона. Смотрите видео задержания мужчины в Тулоне: Мужчину, который мог выбросить отрезанную голову, задержали полицейские: видео