У французькому місті Тулон 1 лютого трапився моторошний інцидент. З вікна будівлі впала картонна коробка, всередині якої була голова людини.

Джерело: Var-Matin Трагедія трапилася близько 14:30 на вулиці Кур-Лафаєт у центрі міста. Читайте також У Києві знайшли чоловіка, який в Новорічну ніч вбив людину на Андріївському узвозі Що трапилося у Тулоні Коробку з відрубаною головою виявили перехожі.

О 15:00 на місце події прибули спецпризначенці та рятувальники.

Підозрюваний з'явився у вікні квартири. Руки ймовірного зловмисника були у крові.

Силовики виламали двері до помешкання чоловіка, за якими той забарикадувався. Він перебував там сам і без зброї. Правоохоронці затримали зловмисника.

За даними ЗМІ, підозрюваному – 40 років, а голова, яка лежала у коробці, належить безпритульному, що нібито проживав у тій квартирі. Зауважимо, внаслідок спецоперації правоохоронці перекрили центр Тулона. Дивіться відео затримання чоловіка у Тулоні: Чоловіка, який міг викинути відрізану голову, затримали поліцейські: відео