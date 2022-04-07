Во встрече примут участие министры Украины, Финляндии, Швеции, Грузии, Австралии, Японии, Новой Зеландии и Южной Кореи.

Кстати Я пришел сюда, чтобы обсудить три важнейших вещи, – Кулеба на встрече с НАТО

Дипломаты будут говорить о стратегической концепции НАТО, дорожной карте для дальнейшей адаптации Альянса в более опасном мире.

В НАТО подчеркнули, что Путин не ослабил своих стремлений

Генсек НАТО Йенс Столтенберг отметил, что не видит никаких признаков того, что президент Путин изменил свои амбиции по поводу захвата Украины.

Мы должны поддерживать Украину, поддерживать санкции, укреплять нашу оборону и сдерживание,

– убежден Столтенберг.

К слову, Дмитрий Кулеба уже прибыл в Брюссель. Министр собирается обсудить 3 важнейших вещи. Речь прежде всего об оружии.

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