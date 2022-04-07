Глава МИД сообщил, что он встретился с генеральным секретарем Йенсом Столтенбергом в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.

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Глава МИД о переговорах с НАТО

Дмитрий Кулеба заявил, что он прибыл на эту встречу только для обсуждения трех важнейших вещей. Речь идет об оружии.

Неотложные потребности Украины, стабильность поставок и долгосрочные решения, которые помогут Украине победить,

– подчеркнул украинский дипломат.

К теме! Издание The New York Time сообщило о стремлении большинства стран-членов НАТО настолько вооружить Украину , чтобы наша страна стала "непереваримой" для России. Аналитики американского издания объясняют, что это необходимо, чтобы у россиян больше не возникало желания нападать на Украину.