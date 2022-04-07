Глава МИД сообщил, что он встретился с генеральным секретарем Йенсом Столтенбергом в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.
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Глава МИД о переговорах с НАТО
Дмитрий Кулеба заявил, что он прибыл на эту встречу только для обсуждения трех важнейших вещей. Речь идет об оружии.
Неотложные потребности Украины, стабильность поставок и долгосрочные решения, которые помогут Украине победить,
– подчеркнул украинский дипломат.
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