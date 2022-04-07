Глава МЗС повідомив, що він зустрівся з генеральним секретарем Єнсом Столтенбергом у штаб-квартирі НАТО у Брюсселі.
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Глава МЗС про переговори з НАТО
Дмитро Кулеба заявив, що він прибув на цю зустріч лише задля обговорення 3 найважливіших речей. Йдеться про зброю.
Невідкладні потреби України, стабільність постачання та довгострокові рішення, які допоможуть Україні перемогти,
– наголосив український дипломат.
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