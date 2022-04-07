Глава МЗС повідомив, що він зустрівся з генеральним секретарем Єнсом Столтенбергом у штаб-квартирі НАТО у Брюсселі.

Варте уваги У небі над Запоріжжям сили ППО збили три ворожі ракети

Глава МЗС про переговори з НАТО

Дмитро Кулеба заявив, що він прибув на цю зустріч лише задля обговорення 3 найважливіших речей. Йдеться про зброю.

Невідкладні потреби України, стабільність постачання та довгострокові рішення, які допоможуть Україні перемогти,

– наголосив український дипломат.

До теми! Видання The New York Time повідомило про прагнення більшост і країн-членів НАТО настільки озброїти Україну, щоб наша країна стала "неперетравною" для Росії. Аналітики американського видання пояснюють, що це потрібно, щоб у росіян більше не виникало бажання нападати на Україну.

Актуально – Російські елітні війська бояться їхати до України: дивитися відео