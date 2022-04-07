Мета більшості країн-членів НАТО – озброїти українців настільки сильно, щоб наша країна стала "неперетравною" для Росії. Це необхідно, щоб жоден росіянин більше не захотів наступати на нашу землю. Про це розповіли 6 квітня аналітики The New York Times.

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Планують продовжувати підтримку

Нещодавно відбувалися зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО. Вони там, зокрема, обговорили варіанти допомоги Україні у війни, яку почала Росія.

Усі присутні зійшлися на думці, що ця боротьба українців далека від завершення. Адже відхід із районів навколо Києва підтверджує бажання Кремля просуватися на сході України. Тому постачання військової допомоги не можна припиняти ні на мить.

Чого невдовзі добиватиметься Кремль

Росія намагатиметься захопити достатньо території, щоб мати сухопутний коридор у Крим. На думку глав МЗС, це може стати вирішальним етапом війни.

Присутні на засіданні припустили, що підготовка до масштабного наступу на Сході триватиме кілька тижнів. Це потрібно армії окупантів, щоб поновити озброєння.

Нова підтримка дозволить наступати

НАТО розуміє, що нашій країні знадобиться відповідне озброєння для наступної фази війни на Сході. Вони погодилися з владою України, що потрібна допомога до якої входить навіть важке наступальне озброєння.

Мовиться, зокрема, про артилерію більшої дальності. Також обговорили потребу надати ЗСУ більш досконалі озброєні безпілотники. Таке оснащення дасть можливість не лише стримувати навалу ворога, а й ефективно відтісняти його.

Зверніть увагу! Кількість матеріальних засобів, які надходять в Україну, суворо засекречена. Проте чиновники кажуть, що загальний потік дуже великий і зробив величезний вплив на війну.

Що кажуть у США про свою підтримку

Держсекретар США Ентоні Блінкен зараз також перебуває в Брюсселі, де відбуваються засідання НАТО. Він 6 квітня зауважив, що всі зустрічі Альянсу зосереджені на нових способах підтримки України та тиску на Росію.

За день до цього політик оголосив про додаткову допомогу нашому війську. А саме, зброя та обладнання з американських запасів на суму 100 мільйонів доларів.

На ряді фронтів ми, очевидно, маємо деяку зміну динаміки на полі бою,

– зазначив держсекретар.

Він також підсумував загальну військову допомогу США Україні. Кошти підтримки зараз уже розділені на такі частини:

приблизно 2,4 мільярда доларів – від початку президенства Джозефа Байдена;

– від початку президенства Джозефа Байдена; понад 1,7 мільярда доларів – з початку повномасштабної війни 24 лютого.

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Чому НАТО повинне підтримувати Україну

Американські чиновники не надто вірять, що Росія може піти на реальні поступки в поточних мирних переговорах з Україною. Проте вони не виключають такої можливості. Саме тому хочуть забезпечити Києву важелі впливу на переговорах. Проте ця допомога потрібна не лише нам.

Розуміють, що Путін не зупиниться

Захід вже насправді усвідомив, що Україна перетворилася на щит Європи та світової безпеки. Особливо цим стурбовані деякі країни в Центральній Європі, а також Велика Британія.

Там розуміють, що будь-які зазіхання Росії на українську територію недопустимі, не кажучи вже про перемогу Путіна. Адже це може підбадьорити диктатора, чим перекреслить усі можливі цінності, зокрема:

норми міжнародного права;

повагу до національного суверенітету;

збереження територіальної цілісності держав.

Путін має обрізати власні амбіції

Один із західних чиновників припустив, що все може завершитися новою лінією зіткнення. Тобто такою ж, яка була в Україні з 2014 року.

Проте НАТО вважає, що це не причина перестати підтримувати нашу країну. Радше навпаки, світ посилить співпрацю нашими Збройними Силами.

Захід намагатиметься озброїти наш народ настільки, наскільки це взагалі можливо. Також наголосили на необхідності багатьох військових навчань. Лише в такому разі Путін чи інший кривавий диктатор Кремля не захоче повторити вторгнення.

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