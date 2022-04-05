Про це розповіла Крістіна Квін, тимчасово повірена у справах США в Україні, у інтерв'ю для 24 каналу. Також вона зазначила, що Путін повів власну країну у протилежному напрямку від демократії.

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Програми, які ми підтримували в багатьох інших країнах на пострадянському просторі, включно з Україною, були дуже успішними. На жаль, це одна з причин того, чому президент Путін напав на Україну,

– підкреслила Квін.

Україна досягла успіху на шляху до демократії, з вільною пресою та стала орієнтованою на Захід.

Я б сказала, ми маємо продовжувати підштовхувати Росію стати більш відповідальним гравцем, але, на жаль, за президентсва Путіна складно сподіватись на якийсь прогрес.

– зрезюмувала повірена у справах США.

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