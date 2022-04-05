Об этом рассказала Кристина Квин, временно поверенная в делах США в Украине, в интервью для 24 канала. Также она отметила, что Путин повел свою страну в другом направлении от демократии.

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Программы, которые мы поддерживали в многих других странах на постсоветском пространстве, включая украину, были очень успешными. К сожалению, это одна из причин того, почему президент Путин напал на Украину,

– подчеркнула Квин.

Украина преуспела на пути к демократии, со свободной прессой и стала ориентированной на Запад. Мы не прекратим пытаться помочь России вернуться на путь демократии.

Я бы сказала, мы должны продолжать подталкивать Россию стать более ответственным игроком, но, к сожалению, во время президентства Путина сложно надеяться на какой-то прогресс.

– съязвила поверенная в делах США.

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