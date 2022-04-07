Цель большинства стран-членов НАТО – вооружить украинцев так сильно, чтобы наша страна стала "непереваримой" для России. Это необходимо, чтобы ни один россиянин больше не захотел наступать на нашу землю. Об этом рассказали 6 апреля аналитики The New York Times.

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Планируют продолжать поддержку

Недавно проходили встречи министров иностранных дел стран НАТО. Они там, в частности, обсудили варианты помощи Украине в войне, которую начала Россия.

Все собравшиеся сошлись во мнении, что эта борьба украинцев далека от завершения. Уход из районов вокруг Киева подтверждает желание Кремля продвигаться на востоке Украины. Поэтому поставки военной помощи нельзя прекращать ни на минуту.

Чего скоро будет добиваться Кремль

Россия будет пытаться захватить достаточное количество территории, чтобы иметь сухопутный коридор в Крым. По мнению глав МИД, это может стать решающим этапом войны .

Собравшиеся на заседании предположили, что подготовка к масштабному наступлению на Востоке продлится несколько недель. Это нужно армии оккупантов , чтобы восстановить вооружение.

Новая поддержка позволит наступать

НАТО понимает, что наша страна нуждается в соответствующем вооружении для следующей фазы войны на Востоке. Они согласились с властями Украины, что нужна помощь, в которую входит даже тяжелое наступательное вооружение.

Речь, в частности, об артиллерии большей дальности . Также обсудили необходимость предоставления ВСУ более совершенных вооруженный беспилотников. Такая оснастка позволит не только сдерживать нашествие врага, но и эффективно оттеснять его.

Обратите внимание! Количество поступающих в Украину материальных средств строго засекречено. Однако чиновники говорят, что общий поток очень велик и оказал огромное влияние на войну.

Что говорят в США о своей поддержке

Госсекретарь США Энтони Блинкен сейчас также находится в Брюсселе, где проходят заседания НАТО. Он 6 апреля отметил, что все встречи Альянса сосредоточены на новых способах поддержки Украины и давлении на Россию.

За день до этого политик объявил о дополнительной помощи нашему войску. А именно оружие и оборудование из американских запасов на сумму 100 миллионов долларов.

На ряде фронтов, очевидно, есть некоторое изменение динамики на поле боя,

– отметил госсекретарь.

Он также подытожил всеобщую военную помощь США Украине. Средства поддержки уже разделены на следующие части:

примерно 2,4 миллиарда долларов – с начала президентства Джозефа Байдена;

свыше 1,7 миллиарда долларов – с начала полномасштабной войны 24 февраля.

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Почему НАТО должно поддерживать Украину

Американские чиновники не слишком верят, что Россия может пойти на реальные уступки в мирных переговорах с Украиной. Однако они не исключают такой возможности. Именно поэтому они хотят обеспечить Киеву рычаги влияния на переговорах. Однако эта помощь необходима не только нам.

Понимают, что Путин не остановится

Запад уже осознал, что Украина превратилась в щит Европы и мировой безопасности . Особенно этим обеспокоены некоторые страны в Центральной Европе, а также Великобритания.

Там понимают, что какие-либо посягательства России на украинскую территорию недопустимы, не говоря уже о победе Путина. Ведь это может ободрить диктатора, чем перечеркнет все возможные ценности , в частности:

нормы международного права;

уважение к национальному суверенитету;

сохранение территориальной целостности стран.

Путин должен обрезать свои амбиции

Один из западных чиновников предположил, что все может завершиться по новой линии столкновения. То есть такой же, какая была в Украине с 2014 года.

Однако НАТО считает, что это не причина перестать поддерживать нашу страну. Скорее, наоборот, мир усилит сотрудничество с нашими Вооруженными Силами.

Запад будет пытаться вооружить наш народ настолько, насколько это возможно. Также отметили необходимость многих военных учений. Только в этом случае Путин или другой кровавый диктатор Кремля не захочет повторить вторжение.